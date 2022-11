Rehvitöökodades on novembri lõpp kõige töisem aeg

Rehvivahetushooaeg on täies hoos, ütleb Mustamäel asuva Kummid 24 omanik Tanel Adamson. Esmaspäeval jõudis töökotta 127 telefonikõnet.

Esimene lumi ja külm paneb proovile autojuhtide närvid ja rehvimeeste võimete piirid. Töökoja omanikul on prognoos ka nendele autoomanikele, kelle sõidukil siiani suverehvid all.

"Ma arvan, et järgmisel nädal läheb veel täistuuridel ja ülejärgmine nädal juba hakkab vaikselt rahunema. Aga kindlasti terve detsembrikuu saame tööd teha veel," rääkis Adamson.

Saku suurhalli juures on teine rehvimees sisse seadnud liikuva töökoja Rehvibox. Poole aastaga valminud ja rehvivahetuseks sisustatud mobiilse töökoja ehitamine maksis 50 000 eurot, ütleb omanik Alan Ventsel. Praegu läheks bussi valmistamine maksma paarkümmend tuhat eurot rohkem, arvab mees.

Eelmisel hooajal vahetas omanik oma liikuva töökojaga rehvid 350 autol. Praegusel hooajal on juba 520 läbi käinud.

Enne oli mehel töökoda Kristiines. "Kuna kommunaalkulud ja üürikulud on nii kõrgeks läinud, siis otsustasin, et ehitan sellise bussi endale valmis. Et kulusid kokku hoida ja endale aega juurde tekitada," rääkis Ventsel.