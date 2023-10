Pühapäevast alates võib sõita naastrehvidega

Alates pühapäevast, 15. oktoobrist on lubatud sõidukitel naastrehve kasutada ja alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud. Lamellrehvidega võib sõita aastaringselt.

Transpordiamet soovitab kaaluda suverehvide vahetamist talverehvide vastu lähtuvalt sellest, millistel teedel peamiselt sõidetakse, kui meenutab siiski, et öösel võib juba temperatuur langeda alla nulli, mis tähendab hommikul libedaid teid.

"Seepärast soovitame arvestada, kui palju, mis ajal ja millistel teedel sõidetakse. Kui tuleb sõita pikki vahemaid erinevat liiki teedel, sageli varahommikul või hilistel öötundidel, siis ei tasu rehvivahetusega oodata," selgitas transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra. "Libedal teel suverehvidega sõites seame ohtu nii enda kui kaasliiklejate elu," lisas ta.

Ka siis, kui liigeldakse päevasel ajal ja peamiselt linnades või suurtel maanteedel, ei tasu rehvivahetusega liigselt venitada, märkis transpordiamet. Kuigi päevased õhutemperatuurid võivad olla plusspoolel ja suuremad teed on lumevabad, püsib öiste külmakraadide tõttu libeduse oht.

Mida paremad on rehvid, seda kindlamalt püsib auto teel. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 mm.

Talverehve võib Eestis kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.