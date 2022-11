Belgia ja Ühendkuningriigi vahel on puhkenud tuumatüli

Briti valitsusel on tekkinud tüli Belgiaga, kuna Belgia valitsus on blokeerinud Ühendkuningriigi jaoks olulise tuumatehnoloogia ekspordi brittidele. Britid on vastukaaluks ähvardanud blokeerida suure relvaostu tehingu Belgialt. Mõlemad riigid on NATO asutajaliikmed.

Ühendkuningriik on ähvardanud blokeerida relvamüügi tellimuse Belgialt väärtuses 600 miljonit eurot kui Belgia valitsus ei kiida heaks brittide jaoks olulise tuumatehnoloogia ekspordi, teatas The Times.

Vaidlusalune tuumatehnoloogia on hädavajalik Ühendkuningriigi tuumaheidutuse tagamiseks.

Spetsiaalse isostaatilise pressi ekspordi blokeeris kaks nädalat tagasi Belgia valitsus, mille põhjustas Belgia haprasse valitsuskoalitsiooni kuuluvate roheliste vastav veto.

Brittide jaoks vajalikku isostaatilist pressi kasutatakse tuumatööstuses tuumajäätmete käitlemiseks ning seda toodab USA-Belgia ettevõte EPSI Antwerpenis.

The Times toob välja, et nendega suhelnud Belgia valitsusametniku sõnul on konkreetsed pressid maailmas unikaalsed.

Belgia valitsusametnikud kardavad tüli suurenemist Belgia ja Ühendkuningriigi vahel.

"See on hallutsinatsiooniline. Me oleme NATO sees liitlased ja kontekstiks on suur konflikt Euroopa piiril. Nüüd Ecolo [Belgia prantsuskeelse osa rohelised] ütleb, et me ei tohi tarnida relvi oma NATO partneritele?" ütles lehele üks allikas Belgia ametkonnast.

Isostaatilist pressi kasutatakse Briti tuumalõhkepeade disaini, tootmise ja hooldamise raames Aldermastonis.

Allikad kinnitasid The Timesile, et Briti tuumaarsenal on töövõimeline ka ilma selle konkreetse seadmeta. Ühendkuningriigil on neli allveelaeva, mis suudavad kanda tuumalõhkepeaga rakette Trident II D5, mille lennuulatus on üle 4000 meremiili.

The Times tõi välja, et tuumavaidlus pidi olema riigisaladus, kuid see on nüüdseks jõudnud avalikkuse ette ning seetõttu võib Belgia seitsmest parteist koosnev koalitsioon kokku kukkuda.

Nii Belgia kui Ühendkuningriik on NATO asutajaliikmed.