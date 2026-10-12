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Burnham: Fairfordi rünnakuplaan oli peaaegu kindlasti Iraani juhitud

Välismaa
Suurbritannia peaminister Andy Burnham
Suurbritannia peaminister Andy Burnham Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles esmaspäeval, et Inglismaal asuva Fairfordi õhuväebaasi vastu kavandatud turvaintsidendi korraldas peaaegu kindlasti Iraani revolutsioonikaart.

"Võin kinnitada meie hinnangut, et see oli väga tõenäoliselt Iraanis koordineeritud ja peaaegu kindlasti Iraani Islamirevolutsioonikaardi juhitud," ütles Burnham. 

"Me ei salli selliseid ohte oma pinnal. Me surume maha Iraani-poolse kuritegelike võrgustike kasutamise, kasutades kõiki oma volitusi, et võtta sihikule nii nemad kui ka nende rahastusallikad," hoiatas Burnham. 

Burnham ütles juba varem, et on tugevaid märke Iraani seotusest eelmisel kuul toimunud rünnakuplaaniga Fairfordi õhuväebaasi vastu. Baasi on Ameerika pommitajad kasutanud käimasolevas sõjas Iraani ründamiseks.

Võimud pidasid juhtumi uurimise käigus kinni seitse meest, kuid kõik kahtlusalused on kautsjoni vastu vabastatud ning kellelegi pole seni süüdistust esitatud. Kõik kinnipeetud on 20. eluaastates, neist kuus on Suurbritannia kodanikud ja üks Suurbritannia-Iraani topeltkodakondsusega.

Juulis hoiatas Iraani islamirevolutsiooni kaardivägi, et peab kõiki Briti baase, mida kasutatakse Teherani ründamiseks legitiimseteks sihtmärkideks. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: AP

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