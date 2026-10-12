Brüssel hoiatab EL-i eelarvekärbete tagajärgede eest

EL-i eesistujariik Iirimaa avaldas möödunud laupäeval viimase ettepaneku, kuid liikmesriigid on sügavalt eriarvamusel aastate 2028–2034 eelarve mahu osas, milles loodetakse jõuludeks kokku leppida.

Saksamaa juhib riikide rühma, kuhu kuuluvad Austria, Holland, Rootsi, Soome ja Taani, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid Euroopa Komisjoni ligi kahe triljoni euro suurusesse esialgsesse plaani.

Ühenduse suuruselt teine majandus, Prantsusmaa leiab, et EL vajab rohkem raha paljude esilekerkivate väljakutsetega toimetulekuks, samas kui 17 Lõuna-, Kesk- ja Ida-Euroopa riiki nõuavad suuremat rahastust põllumajanduse ja regionaalarengu toetamiseks.

Euroopa Komisjon avaldab kahetsust eelarve üldmahu olulise vähendamise üle, ütles EL-i pressiesindaja Balázs Ujvári. "Suured kärped seavad ohtu kriitilised prioriteedid, milles oleme ühiselt kokku leppinud."

Tema sõnul on EL mures ka kriisidele reageerimiseks vajalike vahendite kärbete pärast.

"Meil on Euroopa tasandil järjest rohkem tegemist. Peame ühiselt tegelema aina suureneva arvu kriiside ja ettenägematute olukordadega," lisas Ujvári.

Parlamendi fraktsioonid üle kogu poliitilise spektri, sealhulgas suurim, konservatiivne EPP, kritiseerisid samuti suurt kärbet.