Aastakümneid Raekoja platsil salme kuulanud jõuluvana alustab pühapäeval taas tööd

Aastakümneid Raekoja platsis salme kuulanud ja kommi pakkunud jõuluvana alustab tänavu oma tööd pühapäeval ehk esimesel advendil.

Jõuluvana Sergei Fatkin on aga Estonia valvelauast läbi käinud lugematu arv kordi. Nooruses oli jõuluvana akrobaat.

Jüri Druus ja Sergei Fatkin olid kunagi tuntud nimed. Eesti Filharmoonis estraadibrigaadid tiirutasid suviti mööda Eestit. Ka Neeme Järvi olla kord osalenud - koolipoisina. Tegi endale konservatooriumi ajal lisaraha suvel.

Jõuluvana mäletab selles majas paljusid. "Gertrud Murre, tuntud eestiaegne ooperilaulja – ta oli Siberist tagasi, ta oli juba vanem ja ta istus valvelauas. Ja vahel ta käis isegi kaasas meiega," rääkis Fatkin.

Juuksed ja habe saavad pühapäevaks töökorda. Siis on esimene advent ning algab jõuluvana tööhooaeg Raekoja platsis.

"Aastakümneid olen juba jõuluvana olnud Raekoja platsis. 60 nädalat, arvestasin ükskord, olen istunud jõuluvanana. Mitte ainult istunud, vaid käid ringi ka natukene mööda platsi. See on tore muinasjutt ja ma mõtlen alati sellele, et muinasjuttu, eriti tänasel ajal, on ka täiskasvanutele väga vaja," rääkis ta.

Jõuluvanal kulub lastele sadu kilosid kommi. Kui lapsed lähevad paviljonist välja neid lutsima, kuulevad lapsevanemad endiselt akrobaadilt ja praegu Soomes tsirkusekoolis õpetajana töötavalt jõuluvanalt ka mõne anekdoodi.