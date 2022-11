Pevkur Saksa meediale: Vene relvajõud pole sõjaga oluliselt nõrgenenud

"Olgem ausad: Vene sõjalaevastik ja lennuvägi on enam-vähem sama suured kui nad olid enne sõda," ütles Berliini külastanud Pevkur usutluses Saksa uudisteagentuurile dpa, mida vahendas Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus veebisait.

Ehkki Vene maaväed on kaotanud märkimisväärse osa oma jõust, suudab Venemaa selle suuruse enne varem kui hiljem taastada ning võib-olla isegi tõsta suuremaks kui see oli enne Ukrainasse tungimist, lisas Pevkur.

Eesti kaitseminister tõdes ka, et Venemaa õpib oma sõjakäigust Ukrainasse. "Meil ei ole mingit põhjust uskuda, et Venemaalt lähtuv oht on vähenenud või oht NATO-le on vähenenud," rõhutas Pevkur dpa-le.