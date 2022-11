Eesti suursaadik protestidest: Hiina võimudele hakkab olukorra tõsidus kohale jõudma

Hiinas koroonapiirangute vastu puhkenud protestid on enneolematud ning paistab, et riigi juhtkonnale on olukorra tõsidus kohale jõudnud, ütles Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso.

"See on pretsedenditu, mis siin praegu toimub, sest rahutused ei ole mitte ainult ühes piirkonnas," ütles Hanso esmaspäeval ERR-ile. "Need koroonapiirangud on tõesti inimesed meeleheitele ajanud, need kestavad juba kolmandat aastat ja see on üsnagi pretsedenditu, et sellised rahutused on nüüd toimumas erinevates Hiina suurlinnades," rääkis ta.

Hanso tõi esile, et proteste on toimunud nii Lääne-Hiinas Xinjiangi provintsi maapiirkondades kui ka selle pealinnas Urumqis, samuti Pekingis, Shanghais ja Guangdongi piirkonnas.

"See on kindlasti märk sellest, et inimesed lihtsalt ei ole valmis enam neid piiranguid taluma, ei ole valmis seda teadmatust taluma, sest sa ei saa mitte midagi planeerida oma elus – iga päev võib juhtuda midagi, mille puhul sa ei saa ennast ette valmistada. Ja inimesed on läinud välja ja protesteerivad piirangute vastu," rääkis diplomaat.

Tema sõnul kõlab meeleavaldustel esitatavate nõudmiste seas ka poliitilise süsteemi vastaseid üleskutseid. "Nii et see on päris uus olukord siin riigis ja ärevust kindlasti on palju," tõdes Hanso.

Küsimusele, kuidas Hiina valitsus on protestidele reageerinud - kas käitunud karmilt või teinud järeleandmisi, vastas Hanso, et näha on mõlemat.

"Näiteks Xinjiangi provintsis läksid inimesed valitsushoone ette keskväljakul ja nõudsid piirangute lõpetamist, skandeerisid "Vabadus, vabadus, vabadus!" ja järgmisel päeval provintsivalitsus teatas, et koroonaprobleem on praktiliselt lahenenud. Umbes sada päeva kestnud piiranguid leevendati põhimõtteliselt üleöö, ehk siis anti justkui järele," rääkis suursaadik.

"Aga me näeme siin ka kõikvõimalikest kaadritest sotsiaalmeedias, kuidas politsei on kasutanud inimeste vastu ka puhast füüsilist jõudu, kumminuiasid, jalgadega peksmist, arreteerimisi ja kõike seda – mõlemat on näha," lisas ta.

Kokkuvõttes paistab siiski, et võimud on tunnetanud rahva meelepaha ulatust ning kalduvad tegema leevendusi, rääkis Hanso.

"Kui me vaatame täna Hiina peamist ingliskeelset päevalehte, siis on seal kirjutatud mitte protestidest, aga on kirjutatud, et osad omavalitsusi teeb ebamõistlikult rangeid piiranguid, et on antud käsk need üle vaadata. Ehk siis mulle tundub, et valitsusele võib-olla hakanud kohale jõudma, et nende piirangute järjest karmistamine ei ole enam jätkusuutlik ja süüdistatakse selles mõistetavalt mitte riigi juhtkonda, aga hoopiski kohaliku tasandi võime," ütles saadik.

Hiinas vallandusid eelmisel nädala karmide koroonapiirangute vastased meeleavaldused, mis said alguse Xinjiangi provintsist, kuid levisid mõne päevaga paljudesse suurlinnadesse. Xinjiangi autonoomse piirkonna pealinnas Urumqis puhkesid rahutused pärast seda, kui linna ühe kõrghoone tulekahjus hukkus kümme inimest. Nende surma põhjuseks peetakse seda, et maja väljapääsud olid koroonapiirangute tõttu suletud, mis ei võimaldanud elanikel õigeaegselt põgeneda.