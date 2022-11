Alexela renditav LNG-laev võib olla mullu valminud Transgas Force

Malta lipu all seilav laev ehitati möödunud aastal. Maikuus teatas energiakontsern Uniper, et Saksamaa prahib Kreeka ettevõttelt Dynagas nii Transgas Force'i kui ka samal aastal esimesena valminud sõsarlaeva Transgas Power.

Alused peaksid Uniperi teate kohaselt asuma Saksamaale gaasi vedama 2023. aasta algul, seda sõltuvalt riigi LNG vastuvõtutaristu valmimise ajast.

Transgas Force mahutab 174 000 kuupmeetrit veeldatud maagaasi. Laeva mõõtmed on on 294 x 47 meetrit.

Alexela ja Infortar konkreetse laeva Paldiski LNG-kai äärde toomist ei kinnitanud, ettevõte ootab kokkuleppe sõlmimiseks kinnitust Eleringilt.

"LNG-laeva seisuaeg kai ääres maksab täna umbes 500 000 USA dollarit päevas, sellist kohustust saab võtta vaid siis, kui on selge konkreetne kuupäev, mis ajaks Elering selle gaasitaristu Paldiskis lõpuni välja ehitab. Samas on LNG- laevade turg täna nii kuum, et iga viivitatud päev võib tähendada, et laeva saab eelolevaks talveks keegi teine, kes valmis kohe edasi liikuma," ütles Alexela nõukogu esimees Marti Hääl.

Laev läbis teisipäeval La Manche'i väina, olles teel Rotterdamist USA poole.