Kallas: ettevõtjad kruvivad Paldiski kai hinda

Peaminister Kaja Kallas viitas, et uus vaidlus ettevõtjate ja Eleringi vahel seoses taasgaasistamisaluse (FSRU) Paldiskisse toomisega võis puhkeda sellepärast, et Alexela ja Infortar tahavad, et riik maksaks neile kai eest rohkem raha.

"Mina arvan ja see on puhtalt minu panus sellele, et ma olen Marti Häälega väga pikalt koos töötanud ja tean ka igasuguseid töövõtteid. Minu pakkumine on see, et plaan on praegu kruvida hinda," ütles Kallas teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Ta täpsustas, et praegu käivad riigil ettevõtjatega läbirääkimised selleks, et riik kasutaks oma ostu eesõigust Paldiski kai omandamiseks.

"Meie soovime omandada selle kai nende kulutustega, millega ta on rajatud. Aga ettevõtte soovib näidata, kuidas nende äri sai rikutud. Et nad ei saa seda laeva tuua ja järelikult see kulu on suurem ja järelikult riik peaks maksma rohkem. See oleks minu panus praegu, miks selline tegevus on," sõnas Kallas.

Kallas kritiseeris ajakirjandust selle eest, et see võtab Alexela ja Infortari väiteid mustvalgena ega vaata kogu Paldiski LNG-saagat algusest peale.

"Ma olen Marti Häälega väga pikalt koos töötanud ja tean ka igasuguseid töövõtteid."

"See väide, et ühendusseadme ehk ühenduskäpa paigutamata jätmine on Eleringi süü, see ei vasta tõele," sõnas Kallas. Ta lisas, et Elering on ehitanud gaasitaristut vastavalt Soome ettevõtte liitumistaotlusele ja nende esitatud parameetritele. Soome Inkoosse suunduval alusel on aga ühenduskäpp laeva küljes. Nüüd Alexela ja Infortari poolt Paldiskisse tuua plaanitaval FSRU-l aga mitte.

Kallas rääkis, et terve suve küsiti ettevõtjatelt, kas nad plaanivad ise laeva tuua ja nad vastasid, et ei too ega esita ka liitumistaotlust, sest see pole majanduslikult mõttekas.

"11. novembril ütles Alexela, et tahame laeva tuua ja selleks on ka käppa on vaja. /.../ Nüüd kui ühendus on valmis, siis ütleb ettevõtja, et meil siin laev seisab ja see on teie süü. Varem nad ütlesid, et laeva pole saada ja see pole ka majanduslikult mõttekas. Miks nad nüüd otsustavad ümber ja ütlevad, et järgmine päev peab (ühenduskäpp - toim) olema?"

Kallas lisas, et tal ei ettevõtetele (Alexelale ja Infortarile - toim) muid etteheiteid, kui et nad annavad segast infot ja vahel ka mittetõest infot.

"Asjad ei ole sugugi nii, et riik on teinud kõik valesti ja erasektori ettevõtted õigesti."

"Kui ma vaatan aegrida, läbirääkimisi Alexela ja Infortariga, siis ei ole asjad sugugi nii, et riik teinud kõik valesti ja erasektori ettevõtted õigesti. Jah, ka riik ei ole teinud kõike õigesti. Aga see ei ole nii, et üks on ingel ja teised käpardid. Ma tõesti-tõesti soovitan vaadata aegrida otsast peale," sõnas Kallas.

Kas riik peaks andma Eleringile käsu paar miljonit eurot maksev ühenduskäpp soetada või mitte, seda ei osanud Kallas öelda. Ta ütles, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) spetsialistid tegelevad teemaga edasi. Ka gaasipuudust peaminister ei pelga.

"Mis on MKM-i ülesanne? Tagada varustuskindlus. Ja selleks talveks on MKM kinnitanud, et gaas on olema. See FSRU, mis läheb Soome kai äärde koos Balticconnectoriga katab need vajadused. Kas seda FSRU-d on eraldi vaja (Paldiskisse - toim), ei oska ma öelda," ütles Kallas.

ERR-i portaal avalikustas esmaspäeval, et Alexela ja Infortar soovivad tuua talveks Paldiskisse taasgaasistamisalust (FSRU), kuid ettevõtete teatel ei võimalda ühenduskäpa puudumine Eleringil 30. novembriks Paldiskisse LNG vastuvõtuvõimet luua. Eleringi hinnangul on puuduv ühenduskäpp aga osa ujuvterminalist ehk eraettevõtjate muretseda.