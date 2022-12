Alexela ei plaani enne "käpa" saatuse selgumist Eleringile lisainfot saata

Alexela ja Infortar soovivad tuua Paldiski vastvalminud terminali LNG-laeva ja esitasid selleks Eleringile liitumistaotluse, kuid ettevõtete ja Eleringi vahel on eriarvamus selles osas, kas gaasi laevalt torudesse suunava "käpa" pidanuks toruühendusele lisama Elering või tulnuks seade hankida ettevõttel, kes tahab LNG-tankerit kail vastu võtta.

Ehkki Elering ootab senini, et Alexela ja Infortar esitaksid ujuvterminali ametlikud parameetreid ja kinnituse, et neil on õiguslik alus terminali opereerimiseks, ei kavatse ettevõtted praegu seda teha.

"Selleks et üldse midagi edasi saata, on vaja aru saada, kust tekib see tükike, mis on hetkel terviklikust projektist puudu ehk see kuulus "käpp"," ütles Alexela suuromanik Heiti Hääl ERR-ile. "Kuni sellele pole vastust, ei ole mõtet sellega vaeva näha."

Ta tõdes, et pressida pole mõtet - ilma "käpata" laeva ühendada ei saa. Kulutatud on hulk raha, kuid asi seisab.

"Tegelikult on seal täna tegemist kasutu rajatisega," ütles ta Paldiskisse ehitatud liitumispunkti kohta.

Mis edasi saab, ei osanud Hääl öelda. Ta nentis, et see supp on praegu söömiseks liiga kuum ja sellel tuleb lasta jahtuda. Ettevõtja ei salanud, et on riigi käitumises väga pettunud.

Alexela ja Infortar ehitasid tänavu Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuks sobiva kai, mille toruühenduse poole rajas Elering. Esialgu Eestisse oodatud soomlaste LNG-laev Exemplar suundus siiski põhjanaabrite juurde, kuid Alexela ja Infortar leidsid rentimiseks teise ujuvterminali, millest plaanisid juba detsembris hakata gaasi torudesse laskma.

Ettevõtted esitasid Eleringile 11. novembril liitumistaotluse ja laeva tehnilised parameetrid, kuid takistavaks asjaoluks sai see, et Elering ei olnud enda rajatud toruühendusele lisanud gaasi laevalt torudesse suunavat "käppa", sest ei pidanud seda enda ülesandeks.

Seepeale teatasid Alexela ja Infortar, et vajavad laeva kai äärde toomiseks kindlat kuupäeva, mil tekib ujuvterminali ühendamise suutlikkus. Elering omakorda ootab senini Alexelalt ja Infortarilt ujuvterminali ametlikke parameetreid ja kinnitust, et neil on õiguslik alus terminali opereerimiseks.