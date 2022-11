Tallinn tõstab järgmisel aastal sõidupiletite hindu kuni kolmandiku võrra

Linnavolikogu määruse eelnõu järgi tõstetakse nii tunnipiletite ja lühiajaliste perioodipiletite kui ka Aegna laevapiletite hindu. 30 päeva perioodipiletite hinda ei tõsteta.

Ühe tunni pilet Tallinna bussides-trammides-trollides hakkaks praegu 1,5 euro asemel maksma kaks eurot ning ühe tunni sooduspilet senise 75 sendi asemel üks euro. Hinnatõus on seega 33 protsenti.

Ühe päeva pilet hakkab eelnõu järgi maksma senise 4,5 euro asemel 5,5 eurot.

Tõsta kavatsetakse ka Aegna laeva pileteid. Edasi-tagasi pilet hakkab senise kuue euro asemel maksma kaheksa eurot.

Eelnõus märgitakse, et sõidupiletite hinna tõstmine on tingitud kütuse hinna tõusust. Muudatusega on prognoositud kuni 400 000 euro suurune

piletitulu kasv järgmisel aastal.

Uued hinnad hakkavad eelnõu järgi kehtima järgmise aasta 1. maist.

Määruse eelnõu arutas Tallinna linnavalitsus kolmapäevasel istungil, eelnõu peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.

Praegused piletihinnad kehtivad Tallinnas 2014. aastast.