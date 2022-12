Keskkonnaminister esitas valitsusele ettepanekuid raiemahtude vähendamiseks

Praegu on riigimetsades raiete pindala 10 400 hektarit. Keskkonnaministri Madis Kallase ettepanek koalitsioonipartneritele on vähendada alates järgmisest aastast riigimetsas raiemahtu 9180 hektari peale.

"Ettepanek oli siis vähendada kõige suuremas mahus siis männipuidu pealt, mõnevõrra ka kaske. Kuuse osas pigem jääks samale tasemele ja lepa osas ka samale tasemele ja just kuuse osas sellest tulenevalt, et on ikkagi vaja täiendavaid raieid ka üraskikahjude n-ö ohjamiseks," ütles Madis Kallas.

Üraskikahjust tingitud vajalike raiete maht lisanduks planeeritavale 9180 hektarile.

"Ka see aasta me tegelikult Eestis ei räägi 10 400 hektarist raiemahust, vaid on see oluliselt suurem , see on üle 11 700. Ehk kokkuvõttes me räägime ikkagi jah, kas see võib olla 500 hektarit või 1000 hektarit üraskikahjusid, aga et suurusjärk selle aasta raietega oleks ikkagi kuskil 10 protsenti väiksem," sõnas Kallas.

Kallase teine suur soov on üle vaadata ka riigimetsa hanke põhimõtted. Ehk ennekõike võiks hangete kaugu liikuda puit neile, kes seda rohkem väärindavad ning kes tegelevad Eestis ka kaugkütmisega.

"Kõik see, mis puudutab nüüd ütleme väärtuspõhiseid hankeid ja ka kaugkütjatele suunatud hankeid, et selles osas RMK on aktiivselt juba mitu kuud tööd teinud, aga nende läbiviimine ja ennekõike käekakatsutav mõju saab olema 2024. aastal," rääkis Kallas.

Neljapäeval peaks keskkonnaminister allkirjastama ka 2023./2024. aasta raiemahtude dokumendi. Kuna aga koalitsioonis konsensust selles osas veel ei ole, ei saa dokument Kallase sõnul veel ka allkirja.

"Praegu ma räägingi läbi eraldi RMK-ga ja annan neile teatud ülevaate, kus faasis me selle allkirjastamisega oleme, et seda n-ö kokkulepitud tähtaega tänase seisuga ma ei suuda täita," ütles Kallas.