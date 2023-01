Uuring: kaks kolmandikku Eesti elanikest soovib riigimetsas raiete vähendamist

Turu-uuringute AS-i läbiviidud küsitluse kohaselt pooldab 68 protsenti Eesti elanikest riigimetsas raiemahu vähendamist, sealjuures 26 protsenti soovib raie kärpimist vähemalt poole ja 25 protsenti vähemalt kolmandiku võrra, selgub ELF-i esitatud andmetest.

Seitse protsenti sooviks raiemahu kärpimist vähem kui kolmandiku võrra, 14 protsenti sooviks raiemahu samaks jätmist ning kaks protsenti suurendamist. 16 protsenti ei osanud küsimusele vastata.

Küsitlusest selgus, et raiemahu vähendamist või peatamist riigimetsas pooldab 64 protsenti meestest ja 72 protsenti naistest.

Regionaalselt on suurim toetus raiete vähendamisele Tallinnas (74 protsenti) ja Kirde-Eestis (72 protsenti), väikseim Põhja-Eestis (61 protsenti) ja Lõuna-Eestis (64 protsenti).

Asulatüüpidest on raiekärbetele suurim toetus lisaks Tallinnale ka teistes suuremates linnades (70 protsenti) ning väikseim maapiirkondades - alevikes ja külades (63 protsenti).

Eestlastest toetab raiete vähendamist 64 protsenti ja muust rahvusest inimestest 77 protsenti.

Vastajate haridustasemete põhjalt olulisi erinevusi raiemahu piiramisesse suhtumises ei olnud.

Sissetulekute-põhine andmestik näitas, et madalama sissetulekuga inimesed toetavad raiete kärpimist keskmisest pisut enam (69-72 protsenti) ja kõrgema sissetulekuga vastajad keskmisest pisut vähem (vahemikus 65-66 protsenti).

Turu-uuringute AS viis küsitluse läbi veebi- ja telefoniküsitlusena ajavahemikus 24. november kuni 1. detsember 2022. Sellele vastas 1003 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku. Ettevõtte teatel jääb üldkogumi puhul maksimaalne vea suurus 95-protsendilisel usaldusnivool 3,1 protsendi piiresse, väiksemate gruppide vaatlemisel võib see olla suurem.

ELF-i teatel raiutakse Eesti metsades aastas keskmiselt 11 miljonit tihumeetrit puitu, sellest neli miljonit riigimetsas. Fond tõdes, et kliimamuutuste leevendamiseks ja elurikkuse kao peatamiseks on soovitatud raiemahte vähendada. Riigi jaoks on kõige kiirem ja lihtsam vähendada raiemahtu riigimetsas, märkis ELF.