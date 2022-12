Kallas hoiatas taas elektrikatkestuste eest

"Me oleme praegu sellises olukorras, kus kogu Nordpooli piirkonnas napib elektrit. Neid põhjuseid on erinevaid. Üks põhjus on see, et Venemaalt enam ei tule 1000 megavatti, seega üle 1000 megavati jääb Nordpooli piirkonnas puudu," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Siis on hetkel rivist väljas mitu olulist elektrijaama. Näiteks Rootsis Ringhallsi tuumajaama neljas reaktor ja Oskarshavni tuumajaama kolmas reaktor. Soomes ei ole käivitunud Olkiluoto kolmas reaktor ja meie oma Auvere on jälle katki. Kuigi see ei ületa enam isegi uudiskünnist. Ilmselt uudiskünnist ületaks see, et Auvere töötab ideaalselt," lisas ta.

"Eesti probleem on see, et me tarbime endiselt energiat nii palju, nagu meil ei oleks neid murekohti," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et pikas perspektiivis on energiapuudusele lahendus investeerimine uutesse energiaallikatesse, energiatootmistesse ja elektrijaamadesse ja ühendustesse teiste riikidega, aga lühikeses perspektiivis on lahenduseks võimalikud elektrikatkestused või energia kokkuhoid ja tarbimise juhtimine.

"Ma katkestustest rääkides ei hirmuta ega ähvarda kedagi, ma lihtsalt konstateerin seda fakti, et meil tuleb tarbimist vähendada ja seda ajaliselt suunata väljaspoole tipu koormust. Ehk ajaliselt need tipptunnid, mis on vahemikus 7–9 või 16–19, seal on see tarbimine suur. Kui me seda ei tee, siis me võime olla sunnitud tegema paaritunniseid piirkondlikke elektrikatkestusi," rääkis Kallas.

Kallas rääkis, et tiputundide kaheprotsendiline elektritarbimise kokkuhoid, vähendaks see elektrikatkestuste riski viis korda.

"Kui me suudame hoida olukorda, kus meie tiputarbimine ei ületa tootmisvõimsusi, mis siiapoole, kas siis ühenduste kaudu või mis meil endal parasjagu on, siis ei ole põhjust teha mingeid elektrikatkestusi. Aga juhuks, kui meil tulevad erakordselt külmad talveilmad ja sellele elektri kokkuhoiule ei mõelda, siis võivad sellised katkestused olla vajalikud," lausus Kallas.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti (SDE) sõnul tegeleb sama probleemiga terve Euroopa ja lisas, et Euroopa Liidu energiaministrid on kokku leppinud tiputarbimise viieprotsendilises vähendamises.

"Kui tiputarbimine on madalam, siis riskid kogu energiasüsteemile on ka oluliselt väiksemad. See arusaam, et keskkond on riskantsem on üle-euroopaline. Kõik riigid pingutavad tiputarbimise vähendamise nimel kohustuslikus korras. Eesti riskid ei ole kuidagi suuremad, teised riigis valmistuvad samamoodi," rääkis Sikkut.

Peaminister Kaja Kallas tegi septembrikuus telepöördumise, milles hoiatas inimesi elektrikatkestuste eest juhul, kui Eesti ühendataks lahti Venemaa elektrivõrgust.