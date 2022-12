Avariide kuhjumisel võib elektri hind talvel taas lakke kerkida

Läänemere regiooni süsteemihaldurite varustuskindluse hinnangu kohaselt on talvel võimsusvaru maksimaalse tiputunni ajal liiga väike. Ehkki hetkel on tootmisvõimsusi piisavalt, võib avariide kuhjumisel elektri megavatt-tunni hind taas 4000 euroni kerkida.

Peaminister Kaja Kallas hoiatas neljapäeval taas elektrikatkestuste eest, sest kogu Nordpooli piirkonnas napib elektrit: rivist on väljas Rootsi Ringhalsi tuumajaama neljas reaktor ja Oskarshamni tuumajaama kolmas reaktor. Soomes ei ole käivitunud Olkiluoto kolmas reaktor ja Eesti Auvere elektrijaam on katki.

Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa rääkis ERR-ile, et oktoobris koostatud Läänemere regiooni süsteemihaldurite varustuskindluse hinnangu kohaselt on võimsusvaru talve maksimaalse tiputunni ajal regioonis murettekitavalt väike.

Kui samal ajal peaks realiseeruma mitmed riskid, võib see tähendada, et regiooni tootmisvõimsused ei kata regiooni tarbimist. Sellisel juhul jagatakse energia puudujääk sarnaselt energia ülejäägiga naabrite vahel ära vastavalt ühendusvõimsuste piisavusele.

"Ühtlasi tähendab see, et ka kriisi korral on varustuskindluse võti koordineeritud tegevus naabritega," lausus Ellermaa.

Praegu ongi tema sõnul näha, et mitmed varustuskindluse hinnangus toodud riskid on realiseerunud. Süsteemi võimekusele kõige märkimisväärsemad avariid, mis varasemas varustuskindluse hinnangus olid väiksemad, on hetkel avariid Narva elektrijaamades, Olkiluoto kolmanda reaktori seisak ja Rootsi tuumajaama Oskarshamn 3 seiskamine.

Ellermaa lisas, et Estlink 1 avarii on küll oluline, kuid maksimaalsete tiputarbimiste korral on Baltikumi ja Soome süsteem umbes samas olukorras ja suurt voogu kummaski suunas oodata ei ole.

Tarbimise kasvuks on veel varu

Teadaolevate kohalike turupõhiste võimsustega on Balti süsteemihaldurite andmetel võimalik tarbimine praegu katta ning tarbimise kasvuks on varu veel 200-300 megavati ulatuses lisaks hetkel väljas olevale umbes 500-600-megavatisele tootmisvõimsusele. See peaks aga Ellermaa sõnul eeldatavasti järgmisel nädalal tagasi töös olema.

"Samuti on hinna kasvades 200-300 megavati ulatuses kindlasti olemas tarbimise paindlikkust. Sellele lisanduks veel Leedus olev Litgridi strateegiline reserv umbes 600 megavatiga ja kõigi Balti süsteemihaldurite avariireservid, ka Elering Kiisa avariielektrijaam 250 megavatiga," loetles ta. "Kuna potentsiaalne defitsiit jaguneks kõigi riikide vahel ühtlaselt, siis saab samuti arvestada maksimaalset importi Põhjamaadest, kus hetkel remondis olevad jaamad tulevad tagasi turule."

Eesti on oma naabritega hästi ühendatud ja Ellermaa ütles, et Lätis, Leedus ja Soomes on seetõttu meiega samasugune varustuskindlus.

"Lätis ja Leedus olulisi elektrijaamade avariisid ei ole. Soomes on mõned avariid, kuid kõige olulisem on see, millal alustatakse taas Olkiluoto 3 testimisega," lisas ta.

Tänavu 17. augustil kerkis elektri börsihind tunniks ajaks 4000 euroni megavatt-tunni eest. Küsimusele, kas elektri hind võib detsembris taas selliste kõrgusteni jõuda, vastas Eleringi esindaja, et praegu on tootmisvõimsusi piisavalt, kuid täiendavate avariide kuhjumisel on tipuhinnad võimalikud.

Viimaste päevade elektrihindu on kujundanud gaasijaamad

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaivu sõnul ei ole Auvere elektrijaama rikke tõttu puuduv võimsus selles kontekstis, kus rivist on väljas mitmed olulised tootmisvõimsused, märkimisväärne.

Näiteks on Ringhalsi tuumajaama neljanda reaktori võimsus 1120 megavatti, Oskarshamni kolmandal reaktoril 1450 megavatti ja Olkiluoto kolmandal reaktoril 1600 megavatti, samas kui Auvere võimsus on 300 megavatti.

"Nord Pool elektriturul nii Baltimaades kui Põhjamaades on hinnad üsna sarnasel tasemel ning seda mõjutavad eelkõige külmad ilmad ning vähene tuul. Auvere jaam piirkonna elektrihinnale erilist mõju ei avalda, kuna selle võimsus ei ole piirkonna tootmis- ja tarbimismahtusid arvestades nii suur," põhjendas ta.

Kaiv selgitas, et Enefit Power hoiab samal ajal töös kõik teised juhitavad tootmisvõimsused, mida on 1000 megavati jagu.

"Nõudluse katmiseks peavad turule tulema ka gaasijaamad ning viimaste päevade elektrihinnad ongi enamasti nende kujundatud," lisas ta.

Eesti Energia esindaja kinnitusel on Enefit Poweril kõik plaanilised hooldused selleks talveks suuremas osas tehtud. Seitsmest elektrijaamast on töös kuus, remondis on vaid Auvere elektrijaam.

"Remondibrigaadid tegelevad aktiivselt probleemi lahendamisega ning hetkeprognoosi järgi käivitame ka Auvere elektrijaama järgmisel nädalal," ütles Kaiv.