Kolm parlamendierakonda panustaks rohkem taastuvenergiale, kolm põlevkivile

Eesti parlamendierakonnad on ühel meelel, et kohalikku energiatootmist tuleb kasvatada, kuid lahkarvamusi tekitab, milliseid võimsusi selleks juurde on vaja. Võimul olevate Reformierakonna ja Eesti 200 hinnangul tuleb rohkem investeerida taastuvenergia tootmisesse.

"Kõige kiiremini on võimalik turule tuua maismaatuult. Selle jaoks on kahe teravatt-tunni ulatuses vähempakkumine väljakuulutatud. Pikas vaates on kindlasti Eestis koht ka tuumaenergial. Järgmisel kümnendil on põlevkivist elektri tootmine ajalugu ja baasvõimsuse loomiseks või andmiseks ongi tuumajaam kõige mõistlikum. Meie arusaam on olnud, et päike, tuul ja salvestus on umbes 70 protsenti ja 30 protsenti peavad olema juhitavad võimsused," rääkis energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).

"Kui me räägime päiksest ja tuulest ja salvestusest, siis salvestus ei peaks baseeruma Hiinast pärit salvestitel, kus kogu raha läheb välja Eestist ja seda iga 10 aasta tagant, vaid võib-olla oleks mõistlik ehitada üks kord suur vesisalvesti, kus kõik raha jääks Eestisse ja teeniks meid 100 aastat ja rohkem," ütles Eesti 200 juhatuse liige Tarmo Tamm.

Ka sotsiaaldemokraatide energiaplaan hõlmab tuuleparkide lisandumist ning praegu plaanitavast vähem gaasijaamu.

"Me usume, et on võimalik aastaks 2032 langetada Eestis elektri börsihinda kaks korda. Meil on selleks konkreetne nägemus ja plaan tootmisvõimsuste kaupa. Selleks on vaja aastaks 2032 kolmekordistada taastuvenergia tootmine ja me näeme, et selle tulemusena on võimalik tagada, et Eesti tarbijad saavad soodsa elektri ühelt poolt, teiselt poolt Eesti muutub elektri importijast ka isevarustatuks," lausus sotsiaaldemokraatide aseesimees Jevgeni Ossinovski.

Põlevkivijaamu peaks nende kolme erakonna nägemuses hoidma äärmisel juhul vaid tagavaraks.

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna nägemus on vastupidine.

"Kõigepealt tuleb toota põlevkivist nii palju, kui vaja on, et turg oleks täis, et meil ei oleks puudujääki, et meil ei oleks mingisugust olukorda, kus me ise ei varusta ennast ära. Ja teiseks, selle aja jooksul ehitame tuumajaama valmis," ütles EKRE esimees Martin Helme.

"Me peame lähtuma ka sellest, et põlevkivi toob meile töökohti, põlevkivi annab meile võimaluse panustada teadusesse ja see on meie kohalik kompetents. Me ei saa endale lubada sõltuvust, kas see on sõltuvus ilmast, impordist või Hormuzi väina olukorrast. Kui meil on olemas endal energiaallikas, milleks on põlevkivi, siis me peame seda säilitama," lausus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Me ei välista ühtegi ennekõike kodumaist kütuseliiki ja loomulikult peame vajalikuks praeguses olukorras säilitada ka põlevkivienergeetika toimimine," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.