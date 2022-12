Ettevõtete kasumlikkus on aasta võrdluses kasvanud

Eesti Panga hinnangul Eesti ettevõtete kasumlikkus aasta võrdluses kasvas.

"Kolmanda kvartali seisuga ettevõtete kasumlikkus isegi paranes. See on mõneti üllatav. Teame, et kulud on kiiresti kasvanud ja tarbijate jaoks hinnatase samuti. Seda selgitab peamiselt asjaolu, et Eesti inimesed on olnud võimelised ja olnud soov tarbida mahus, mis isegi ületab hinnakasvu mõjusid. Ettevõtetele tähendab see kiiret käibe kasvu ja see olnud suuremgi kui kulu surve," rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

Kasumlikkuse kasv ulatus keskmiselt viiendikuni.

"Kui aastataguse kolmanda kvartaliga võrrelda, siis keskeltläbi ettevõtlussektori kasum suurenes suurusjärgus 20 protsenti. See on valdkondade vahel ebavõrdselt jaotatud, aga võib öelda, et enamikus sektorites see kasum seni veel suurenes," ütles Kattai.

Neste turundusjuht Risto Sülluste tõdes, et tulunumbrid on stabiilsed ja aasta kokkuvõttes ollakse umbes samal tasemel. Kui diislikütuse müük on pisut tõusnud, siis bensiini oma veidi langenud.

"Vaadates bensiinimüüki, mis on erakliendi ostuindikaator, siis maakonniti on bensiini tarbimine suurusjärgus kümme protsenti langenud. Kui vaatame suurlinnasid, eelkõige Harjumaad, siis langus on olnud paari protsendi võrra. Oluline muutus on toimunud tarbimisel – 98 asemel on hakatud eelistama bensiin 95," ütles Sülluste.

Ka telekomisektoril ei lähe halvasti ning rääkida võib väikesest kasumi kasvust. "Ütleme nii, et kui me räägime kasvust, siis me räägime ühekohalisest numbrist. Protsentuaalselt," ütles Tele2 müügidirektor Aare Uusjärv.

Tarbijad on siiski hakanud eelistama soodsamaid pakette.

"Telekommunikatsioon on selline valdkond, mida inimesel on alati vaja, tegemist ei ole emotsiooniostuga, vaid ratsionaalse ostuga, seega inimesed telekomiteenuseid tarbivad. Küll me näeme, et inimesed üha rohkem kasutavad soodsamaid lahendusi, meil on soodsad peredele mõeldud lahendused ja need lähevad järjest paremini kaubaks," rääkis Uusjärv.

Kattai usub siiski, et pärast jõule langeb tarbija ostuvalmidus oluliselt, sest säästud, mida seni kulutati, saavad otsa.