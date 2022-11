Hindu tõstvad telekomifirmad teenisid mullu korralikku kasumit

Elisa Teleteenused AS-i käive ulatus mullu ligi 56 miljoni euroni ning nende puhaskasum oli üle 11 miljoni euro. Võrreldes eelnenud aastaga kasvas kasum 32 protsendi ja käive ligi kolme protsendi võrra.

Eelmisel aastal moderniseeris ettevõte oma võrke, ehitades olemasolevate võrkude kõrvale uue valguskaablivõrgu. Tänavu jätkab Elisa kaabelvõrgu arendust Tallinnas, Tartus, Harjumaal ja Pärnus ning maapiirkondades laiendatakse kaabelvõrgu teenuste pakkumist peamiselt riiklikult toetatud partnervõrkude projektide kaudu.

Kokku investeeris Elisa mullu põhivarasse 9,3 miljonit eurot. Ettevõttes töötas eelmise aasta lõpu seisuga 211 inimest.

Telia Eesti AS-i käive oli eelmisel aastal ligi 355 miljonit eurot ja kasum üle 43 miljoni euro. Seejuures ületas ettevõtte kasuminumber tunduvalt nende 2020. aastal teenitud rohkem kui 27 miljoni euro suurust kasumit.

Telia toob oma aastaaruandes välja, et mullu oli nende investeeringute fookus võrguarendustel ning aastaga investeeriti Eesti turule ligi 55 miljonit eurot, olles selle näitajaga riigi üks suuremaid investoreid. Ka on 1610 inimesele tööd andev Telia üks Eesti suuremaid maksumaksjaid.

Tele2 aastaaruande kohaselt oli eelmine aasta neile kolmas järjestikune tugeva kasvu aasta, seejuures kasvas kogukäive 12 protsenti ehk 83 miljoni euroni. Ettevõtte kasum oli üle 1,8 miljoni euro, kuid see jäi 2020. aasta kasuminumbrile alla - toona oli see ligi kolm miljonit eurot.

Investeeringutest suur osa läks võrgumahtude ja -võimsuste suurendamiseks ja võrgu moderniseerimiseks. Lisaks sisenes Tele2 eelmisel aastal püsiinternetiärisse. Tänavuseks aastaks on Tele2 seadnud sihiks kasvatada turuosa ning kasvatada oma äri väljaspool Eestit. Töötajaid oli Tele2-s mullu keskmiselt 330.

Hinnatõusudeks tuleb valmis olla ka edaspidi

Elisa on oma hindu tõstnud läbi terve aasta ja kõigi toodete-teenuste lõikes. Enim ehk üle 20 protsendi on kasvanud lõpptarbijale suunatud elektroonikaseadmete hinnad. Ettevõte on hinnatõuse põhjendanud Ukraina sõja, energiakriisi ja Hiina konservatiivse covidi-poliitikaga, mistõttu osa tarneahelaid on jätkuvalt katki, tekitades elektroonikakaupade kunstlikku defitsiiti.

Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann ütles ERR-ile, et hinnatõusude jätkumiseks tuleb ilmselt valmis olla ka tuleval aastal.

"Milliste teenuste lõikes ja millisel määral, see selgub ilmselt lähikuudel, sest juba pool aastat ei ole olnud ühelgi energiamahukal ettevõttel seda luksust, et teha eelarveid ja prognoose pikemalt kui mõned kuud ette, et neid siis kuu aja pärast uuesti muutma asuda," lausus ta.

Tele2 tegi enda kinnitusel peamised hinnatõusud ära juba sügisel ja need jäid keskmiselt 15 protsendi juurde.

Ettevõtte turundusdirektor Ines Estrin ütles, et kvaliteedi tagamiseks tuleb teha investeeringuid tehnilistesse arendustesse ning samal ajal seistakse silmitsi üldise hinnatõusu ja kallinenud sisend- ja tegevuskuludega olukorras, kus sideteenuste hind pole võrreldes teiste kaubagruppide hindadega seni tõusnud.

Eelmisel nädalal kirjutas ERR, et detsembrist tõstab Telia ruuterite ja digibokside rendihindu kolmandiku kuni poole võrra. Uuest aastast kallinevad ka Diili mobiilsidepaketi hinnad. Ettevõte on seda põhjendanud kiire inflatsiooni ja kulude kasvuga, mis doominoefektina ka telekomisektorisse jõuab.