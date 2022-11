Potisepp: toidu hinnatõus jätkub

"Toidu hinnakasv jätkub. Seda ei ole hea öelda, aga oleks ka patt valetada. See jätkub ettevõtetest sõltumata," ütles Potisepp kolmapäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul on energiakriisist saamas kriis toidutööstuses ning edasi mõjutab see hinnatõusu laiemalt kogu riigis. "Olen viimasel aastal pidanud selgitama, et hinnad tõusevad sõltumata Eesti tootjatest," rääkis Potisepp ja viitas elektri hinnale, mis on praegu 50-60 sendi vahel kilovatt-tunnist.

"Meie ootused valitsusele on palju suuremad kui need siiamaale on täitunud," jätkas Potisepp. "Olukord on erakorraline ning erakorralises olukorras on just riigi ja valitsuse kohustus sekkuda ja pakkuda lahendusi neile, kes riigieelarvet on täitnud ja täidavad siiamaale."

Potisepp rääkis, et toiduliit on teinud juba kuid tagasi valitsusele ettepaneku seada elektrile ja gaasile hinnalagi, aga pole isegi vastust saanud. Toidusektor on kõige suurem gaasitarbija, kuid on nüüdseks on seda vähendanud pea 40 protsenti, lisas ta.

"Meie ettevõtted on olnud väga tublid, aga nende investeerimisvõimekus on väga madal, sest sektor teenib kahjumit. Kindlasti [aitaks] hinnalagi elektrile ja gaasile või ligipääs universaalteenusele nagu tehti seda mikro- ja väikestele ettevõtetele suure survestamise peale," ütles Potisepp. "Tuleb alla viia tootmise kulud riigi efektiivse tööstuspoliitika abil ehk et eriolukorras tuleb riigil õlg alla panna ja tagada tööstustele energiakandjate kättesaadavus ja seda taskukohase hinnaga," lisas ta. "Kindlasti oleks abiks maksusoodustused energiamahukatele ettevõtetele," rõhutas ta.

"Kuidas saavad meie toidutootjad konkureerida Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Rootsi tootjatega, kellel on selja taga väga tugev riigi poliitika ja kriisimeetmed. Mul ei olegi vastust," tõdes toiduliidu juht.

Potisepp ütles, et toiduliit ei ole veel otsust langetanud, kas käibemaksu langetamine aitaks hinnatõusu pidurdada. "Ainuüksi käibemaksu langetamine inflatsiooni ju ei peata, kui ei suudeta võtta kontrolli alla võtta tootmiskulusid," tõdes ta.

Potisepa sõnul on Eesti lihatööstuse sektor kahjumis juba pikemat aega, samuti pagaritööstus ning kalatööstus on piiri peal.

"Kõige paremas olukorras on piimatööstus ja me näeme ka, et piimatoodete hinnad on tõusnud poodides," märkis ta.

Esimese poolaasta toidutööstuse kasum oli ligi 22 miljonit, mis on tavapärasest märksa vähem ning sellest 18 miljonit oli joogitootjate kasum. Toidusektori kogukäive on umbes 1,8-2 miljardit eurot.

"Ega praegu ei pane lõpphinda paika toidutootjad. Analüütikud on välja toonud, et hinnatõusus on väga suur roll kaubanduse juurdehindlustel. Võib-olla peaks siin olema poodide hinnakujundus läbipaistvam, et oleks näha ka kaubanduse juurdehindlust, kuna see on väga oluline komponent," rääkis ta. "Minu andmetel on juurdehindlused juba kaugelt üle 40 protsendi. Me saame ühelt poolt aru, et kaubanduse jaoks on samuti tõusnud energia hind ja see mõjutab paraku kogu ahelat kuni inimesteni välja."