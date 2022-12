AK: tänavu jõulupidude korraldamisega tagasi ei hoita

Jõulupidude aeg on töine nii peopaikadele, toitlustusfirmadele kui ka muusikutele. Viimased kaks aastat pani koroona kõigele sellele piirangud peale. Tänavu on olukord taastunud.

Detsembri tulekuga on alanud ka jõulupidude hooaeg, mis on pärast koroona taandumist uuesti hoo sisse saanud.

Üritusturundusagentuuri Createvents juht Gerli Taniloo-Sunduk ütles, et korraldatakse palju ja võrreldes koroonaeelse ajaga kindlasti rohkem. "Inimestel on soov kokku saada. See tuli suvest üle ja läks edasi talve. Inimesed tahavad kokku saada, tahavad koos olla ja pidu pidada," ütles ta.

Ürituskorraldusteenust kasutavad Taniloo-Sunduki sõnul paljud riigiettevõtted, aga ka firmad, kellel praeguse keerulise aja kiuste siiski hästi läheb, näiteks roheettevõtted ja IT-firmad. Paljud pöörduvad ürituste korraldaja poole sel aastal esimest korda.

"Ettevõtted, kes ei ole varem korraldanud või siis on korraldanud oma jõududega, pigem siis tehakse suuremalt ja tehakse korralikult. Ma ei taha öelda, et kui ise teed, siis ei ole korralikult tehtud. Aga kui kasutad välist abi, siis su oma töötajad saavad ka pidutseda sel päeval mitte ei pea vaatama, et kõik sujuks," rääkis Taniloo-Sunduk.

Jõulupidudel on oluline osa loomulikult ka maitsev toit. 4sisters toitlusfirma köögis on veel jõulukaunistusedki üles panemata, sest tööd on lihtsalt nii palju.

4sisters toitlustusfirma juht Annika Pillerpau ütles, et kõik populaarsed kuupäevad on juba paar kuud tagasi ära broneeritud. "Nii et kui kellelgi veel on pidu planeerimata või kuupäevad paika panemata, siis peab arvestama, et võib-olla on juba hiljaks jäädud," ütles Pillerpau.

"Täna ikkagi kliendid juba julgevad natuke rohkem ette planeerida. Kui eelmise aastaga võrrelda, siis oli küll nii, et ootasime viimase hetkeni, et kas tehakse või ei tehta, kas julgetakse või mitte. Aga sel aastal on küll nii, et kaks-kolm kuud tagasi juba on need detsembri kaks kõige populaarsemat nädalalõppu planeeritud, nad julgevad täna õnneks juba teha pikemaid planeeringuid ja samme," lisas ta.

Ise peo korraldamisele pakub alternatiivi Saku Suurhallis korraldatav Jõulugala, kuhu firmad kollektiivile lauad saavad broneerida ning ühe õhtu jooksul meelelahutust ja toitu nautida. Selline ürituseformaat on osutunud populaarseks just väiksemate kollektiivide ja ettevõtete seas.

"Koroona-aastal oli see erandlik, et üritus ei müünud nii hästi, aga sellele eelnevalt oli ikkagi praktiliselt välja müüdud. Aga nii suurt tungi nagu see aasta, pole olnud. Meil on poole saali jagu inimesi, kes on ilma jäänud ja meile kirjutavad," rääkis Saku Suurhalli juht Siim Ammon.

Kui Jõulugalale minnes hoitakse ehk kokku ürituse korraldamise pealt, siis lisakulutusi teha ei kardeta.

"Mida me praegu näeme ka, on see, et igal külalisel on võimalus oma lauale asju juurde tellida ja me näeme, et eelmüük on ka kõvasti suurem, ehk siis kui justkui Eestis on kriis, siis meie müüginumbrite arvelt tundub vastupidi. Ettevõtetel on huvi on töötajatele rõõmu pakkuda küll, väga palju," lausus Ammon.