Elukalliduse tõus on toonud muutused matmiskommetesse

Nii nagu elu, on ka surm läinud kallimaks. Aastaga on läinud matmine umbes 15 protsenti kulukamaks. See on kaasa toonud matmiskommete muutumise, inimesed püüavad lähedast ära saata soodsamalt.

Kallimaks on läinud nii kirstud, pärjad kui ka transport, peielauast rääkimata. Kokkuhoiuks eelistatakse üha enam urnimatust kirstumatusele.

"Kokku hoitakse sellel teemal, et loobutakse hauamatusest ja kellel on tõesti raskused, nemad kasutavad seda tuhastamisvarianti ilma igasuguse lisateenusteta, ilma ärasaatmisteenistuseta. Ainult tuhastamine, ja siis natuke kogutakse ja mingil hetkel väikses ringis tehakse muldasängitamine," kirjeldas Tallinna Matusebüroo juhataja Toomas Daum.

Ilma hauaplatsi ja ärasaatmisteenuseta algab tuhastusmatuse hind 550 eurost. Kirstumatuse puhul peab arvestama vähemalt 1200 euroga, hauaplats tuleb sellele veel lisaks osta. Hauakivide hinnad algavad 300 eurost ja lõppevad viiekohalise summaga.

Kõige odavama kirstu saab 160 euroga, keskmiselt kulutatakse kirstule umbes 400 eurot. "Need on puitkirstud, mis on riidega drapeeritud. Ilusad korrektsed asjad. Neil on ka üsna suur värvivalik," rääkis Daum.

Daumi sõnul on vanemate inimeste lemmikkirst tammepuidust ja maksab 1550 eurot. Eakad koguvad selleks kirsturaha. Nii ostis üks vanaproua selle juba oma eluajal ära, sest tütar ei soostunud talle seda matusteks soetama.

"Vanemad inimesed, kes on oma matused paika pannud ja lähedastele seletanud, ega neid see hinnamuutus nii palju ei liiguta, kui nad on sellega arvestanud. Need, kellel tuleb see matus ootamatult, siis nemad on kõige rohkem selles hinnatundlikus versioonis, " rääkis Daum.

Siis püütakse läbi ajada vaid hädavajalikuga. Vahel tuleb sellekski sms-laen või järelmaks võtta.

Ärasaatmisele tulijate hulk on aastatega väiksemaks jäänud, sest inimeste sotsiaalne ring on individualismi ajastul koomale tõmbunud. Seetõttu tellitakse vähemalt poolteks matusteks ka kirstukandmisteenus – oma lähiring on liiga väike, et sealt nelja tugevat meest paluda. Täiesti ära on kadunud aga fotograafi tellimine, kuna mälestusi matustest enam jäädvustada ei soovita.

Urnimatustega on ära kadunud ka pärgade tellimine.

"Sellega seoses inimesed lähevad kahe õiega, nelja õiega," kirjeldas kaupluse Nõmme Lill omanik Aivi Aun.

Auna sõnul oli aasta eest pärja hind keskmiselt 100 kuni 120 eurot, nüüd on see üle 150 euro. Hinna peale kohkujatele soovitab lillekauplus kimpe. "Aluse peal kimbud, me saame teha ümarama vormi ja laiemad ja uhkemad, et on käes kergem kanda. Alati ei pea olema see raske kuuseoksapõhi," rääkis Aun.

Kui kirstumatust ilma peielauata naljalt ei peeta, siis tuhastamine on muutnud ka seda kommet. Nüüd mälestatakse kadunukest sageli alles mitu kuud pärast ta lahkumist. Ning puljong ja pirukas pole enam selle kohustuslik osa.

"Enam ei ole sellist traditsioonilist kohustuslikku pitsi viinaga peielõunat," rääkis Nõmme jaamarestorani Elsa omanik Marju Muldia. "Ja need on väga erinevates formaatides. On kellaviieteeformaadis musitseerimisega, on täiesti püstijala lõunasöögid. On ka pikad pidulikud õhtusöögid, kus meenutatakse koos suguvõsaga, võib-olla pool aastat hiljem."

Samuti on peiede pidamine kõvasti kulukamaks muutunud. "Inimesed planeerivad paremini osalejate arvu. Kui varasematel aastatel võis peielõunal jääda tühjaks kümme kohta, võib-olla rohkem, /--/ siis täna planeeritakse osalejate arvu täpsemalt ja tühje kohti nagu ei jää," ütles Muldia.