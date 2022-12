Ukraina president külastas Harkivis haavata saanud sõdureid

Oluline 6. detsembril kell 18.54:

- Osad Ukrainat tabanud Vene raketid toodeti alles oktoobris või novembris;

- Ukrenergo: Ukraina elektrisüsteem taastatakse paari päeva jooksul;

- Ukraina president külastas Donetskis Ukraina vägesid;

- Meedia: Venemaal Kurski ja Brjanski oblastis toimusid plahvatused;

- Budanov: Vene propagandistid valmistavad avalikkust ette sõjas lüüa saamiseks;

- Moskva väitis, et Vene väed ei lahku Zaporižžja tuumajaamast;

- Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist;

- USA plaanib Ukraina sõja tõttu suurendada laskemoona tootmist;

- ISW: Venemaa blogijad on vihased, et Ukraina suutis rünnata droonidega kahte Vene lennuvälja.

Osad Ukrainat tabanud Vene raketid toodeti alles oktoobris või novembris

Conflict Armament Research eksperdid on tuvastanud, et vähemalt üks Venemaa poolt 23. novembril Ukraina vastu teele saadetud Kh-101 rakett toodeti alles oktoobris või novembris, vahendas The New York Times.

Üks teine rakett toodeti ekspertide hinnangul suvel.

Asjaolu, et Venemaa on suutnud Kh-101 rakette peale lääneriikide sanktsioonide kehtestamist veel toota näitab lehe hinnangul, et Venemaa on leidnud alternatiivsed allikad pooljuhtide ja muu tarviliku materjali riiki sisse tarnimiseks.

Varem on Conflict Armament Research tuvastanud, et peaaegu kõik Vene sõjatehnika, mida nad uurida said, sisaldas lääneriikidest pärit komponente.

Analüüsi eest vedanud Damien Spleeters sõnul ei saa veel väita kas Vene vägedel on raketid otsa saamas. Samas võib hiljuti toodetud rakettide kasutamine olla tema hinnangul selle sümptom.

USA kaitseminister Lloyd J. Austin ütles ajakirjanikele 23. novembril, et Venemaal on tiibrakettide inventar olulisel määral vähenenud.

Esmaspäevasest Ukraina rünnakust Engelsi lennuvälja vastu ilmusid pildid

Radio Liberty ajakirjanik Mark Krutov jagas Twitteris animeeritud fotovõrdlust Planeti tehtud satelliitpiltidest Engelsi lennuväljast 4. ja 6. detsembril.

Hilisemal pildil on näha mitmeid tuletõrjeautosid ja tuletõrjevahtu ühe Tu-95 pommitaja lähistel.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY — Mark Krutov (@kromark) December 6, 202

Militaarblogi Oryx lisas ühe Tu-22M3 ja ühe Tu-95MS strateegilise pommitaja sõja jooksul kahjustada saanud Vene lennukite nimistusse. Kokku on Oryxi hinnangul Venemaa tõendatult kaotanud 64 lennukit, millest 62 on hävitatud.

Ukrenergo: Ukraina elektrisüsteem taastatakse paari päeva jooksul

Ukraina riikliku elektriettevõtte Ukrenergo sõnul suudetakse Ukrainas paari päeva jooksul taastada 5. detsembri eelne tase elektrivarustuse tagamises.

Esmaspäevase rünnaku käigus said Ukrenergo sõnul enim kahjustada Odessa ja Kiievi oblastid.

Ukraina sai vangide vahetuse käigus tagasi 60 sõdurit, sh Mariupoli kaitsjaid

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas Telegramis, et Venemaa ja Ukraina tegid omavahel taas ühe vangidevahetuse – 60 Ukraina sõjavangi 60 Vene sõjavangi vastu.

Another successful POWs swap. Symbolically, it took place on the Armed Forces Day. 60 people are coming home. Among them are army servicemen, the National and Border Guards. pic.twitter.com/EoNCEbTiht — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 6, 2022

Jermaki sõnul oli 34 60st vabastatud Ukraina sõjavangist Mariupoli kaitsjad, kellest omakorda 14 kaitsesid Azovstali tehast. Samuti saadi tagasi ka neid sõdureid, keda hoiti ka Olenivkas.

Ukraina president külastas Donetskis Ukraina vägesid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski läkitas oma videotervituse Ukraina relvajõududele Donetski oblastist, Slovjanskist.

Zelenski Telegrami kontol on näha videot, kus ta tervitab sõdureid Ukraina relvajõudude päeva puhul, taustaks Slovjanski linna silt Ukraina lipu värvides.

President Zelensky is in Slovyansk, Donetsk Oblast to support Ukrainian soldiers on The Armed Forces of Ukraine Day. pic.twitter.com/4QTfoTw45P — KyivPost (@KyivPost) December 6, 2022

Teisel videol on näha Zelenskit Ukraina sõduritega suhtlemas.

Meedia: Venemaal Kurski ja Brjanski oblastis toimusid plahvatused

Vene allikate kinnitusel rünnati teisipäeval droonidega lennuvälja Kurski oblastis ja sõjaväebaasi Brjanski oblastis.

Russian officials claimed that UAVs attacked an airfield in Kursk, which ignited oil, and the Slava plant in Bryansk. Not clear how much, if any, damage occurred at the latter. https://t.co/H56Hhsy7zkhttps://t.co/MnmvHQTGMqhttps://t.co/mMjay25MKfhttps://t.co/92kg4Fb518 pic.twitter.com/2CGdYq1gUa — Rob Lee (@RALee85) December 6, 2022

Kurski kuberner väitis, et piirkonnas asuvat lennuvälja tabas droonirünnak. Selle käigus sai kahjustada naftamahuti. "Ohvreid polnud. Tuli on kontrolli all," väitis kuberner.

Ukrainska Pravda teatas lisaks plahvatusest Brjanski oblastis Slava sõjaväebaasis.

Vene Telegrami kanal Baza meenutas, et sama baasi ründas Ukraina droonidega ka 30. novembril.

Budanov: Vene propagandistid valmistavad avalikkust ette sõjas lüüa saamiseks

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Vene propagandistid on asunud viimasel kolmel kuul muutma oma retoorikat seoses Vene-Ukraina sõjaga. Vene propagandistid on asunud kritiseerima Vene kindraleid ning arutama võimalikku sõja kaotust.

Budanovi sõnul on Venemaa kaotus sõjas Ukraina vastu nüüdseks kindel.

Sõjaväeluure juhi hinnangul ei ole Venemaal enam eri leerides mitte ainult liberaalid ja nende vastaseid, vaid hakkavad tekkima ka eri leerid, kes kõik soovivad võimule pürgida.

Moskva väitis, et Vene väed ei lahku Zaporižžja tuumajaamast

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) tahab luua Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni, kuid Moskva väitis, et Vene väed ei lahku piirkonnast.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova väitis, et jaam asub Venemaa territooriumil ja on täielikult Venemaa kontrolli all.

"Ei tule kõne allagi, et kontroll antakse üle mõnele kolmandale osapoolele. Eeldame, et ainult meie suudame tagada Zaporižžja jaamas tuumaohutuse," väitis Zahharova.

Zaporižžja oblastis on rindejoon mitu kuud paigal püsinud.

Tuumajaama korduv pommitamine on aga kaasa toonud hirmu võimaliku tuumakatastroofi pärast. Venemaa ja Ukraina on mitu kuud süüdistanud teineteist Zaporižžja tuumajaama reaktorite pommitamises.

IAEA juht kohtus hiljuti Istanbulis Vene delegatsiooniga, et arutada tuumajaama ümber turvatsooni loomist. Zaporižžja tuumajaam andis varem umbes viiendiku Ukraina elektrist.

Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist

Zaporižžja kuberner Oleksandr Staruhh teatas teisipäeva varahommikul, et Venemaa armee jätkas Zaporižžja eeslinnades asuva taristu pommitamist.

"Rünnaku tõttu said kannatada tähtsad taristurajatised ja elumajad. Esialgsetel andmetel ohvreid pole," ütles Staruhh.

Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

USA plaanib Ukraina sõja tõttu suurendada laskemoona tootmist

USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Doug Bush ütles, et riik tahab märkimisväärselt suurendada laskemoona tootmist.

"Me tahame oma varusid suurendada, mitte ainult selle tasemeni, kus me sõda alustasime, vaid kõrgemale. Me kavatseme oluliselt suurendada laskemoona tootmist," ütles Bush.

Bush märkis, et pole selge, millised on pikemas perspektiivis Ukraina sõjaväe vajadused. Bushi sõnul tahab USA armee selleks valmis olla, vahendas The Kyiv Independent.

"Luues selle võimekuse, kui see sõda kestab kolm või neli aastat, suudame venelastest rohkem toota. Venelased ei suuda sammu pidada," ütles Bush.

ISW: Venemaa blogijad on vihased, et Ukraina suutis rünnata droonidega kahte Vene lennuvälja

Vene kaitseministeerium teatas esmaspäeva õhtul, et Ukraina ründas esmaspäeva hommikul droonidega kahte Vene lennuvälja. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel on Venemaa blogijad nüüd vihased, kuna sõjavägi ei suutnud rünnakuid ära hoida.

Blogijad leiavad, et Venemaa võimud ei kaitse korralikult õhubaase. Mõned blogijad väitsid, et Ukraina luurerühmad võisid tegutseda Venemaa territooriumil ja ründasid siis Engelsi õhubaasi, vahendas ISW.

NYT: Ukraina eriüksused tegutsevad sügaval Vene tagalas

Esmaspäeval tegi Ukraina droonirünnaku kahe Vene sõjaväebaasi vastu. The New York Times lehe allikate sõnul olid ühe sõjaväebaasi lähistel ka Ukraina eriüksused, kes aitasid droonidel sihtmärgini jõuda.

Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevaga üle 500 sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 92 200 (võrdlus eelmise päevaga +510);

- tankid 2929 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 5905 (+5);

- lennukid 281 (+0);

- kopterid 264 (+0);

- suurtükisüsteemid 1915 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 211 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1587 (+5);

- tiibraketid 592 (+61);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4505 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.