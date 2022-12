Soome valitsuskriis lahenes

Soome peaministri Sanna Marini sõnul jääb valitsus püsima, kuid kui kokkuleppeid veel üks kord murtakse, siis valitsus laguneb, teatas Yle.

Soome valitsuserakondade juhid arutasid kolmapäeva hommikul valitsuse püsimist. Yle toob esile, et Sanna Marin ütles juba nädal tagasi, et valitsuse olukord on keeruline.

Yle sõnul saab sellest järeldada, et valitsus püsib koos, kuna Euroopas toimub laiaulatuslik sõda ning Soome vajab toimivat valitsust.

Helsingin Sanomat toob esile, et Keskusta (Soome Keskerakonna) otsus kolmapäeval hääletada valitsuse eelnõu vastu oli Soome poliitika jaoks erakordne.

Keskusta juht Annika Saarikko lubas, et Keskerakond hoiab tulevikus kokkulepetest kinni.

Soome roheliste juht ja Soome keskkonna- ja kliimaminister Maria Ohisalo kritiseeris Keskusta käitumist ning nimetas seda tõsiseks usalduse rikkumiseks, vahendas Helsingin Sanomat.

Viisikko kävi tänään tiukkasanaisen keskustelun. On selvää, että keskustaan on vähänlaisesti luottoa. Matto on vedetty kaikkien muiden hallituspuolueiden alta. Ei sitä yksi keskustelu korjaa, mutta on tärkeää, että se kuitenkin käytiin. 1/3 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) December 7, 2022

Ka Soome peaminister Sanna Marin süüdistas valitsuskriisi tekkes Keskustat.

Keskusta juht Annika Saarikko lubas, et tulevikus ei hääleta Keskusta ülejäänud valitsusse kuuluvatest erakondadest teisiti. Samas kinnitas erakonna juht, et Keskusta püsib oma põhiväärtuste juures.

Soome Keskerakond oli mures eraomandi kaitse pärast seoses uue Soome looduskaitse seadusega.

Eelmisel nädalal hääletasid Keskusta parlamendiliikmed keskkonnakomisjonis ühes opositsioonierakondadega, et eemaldada uuest looduskaitse seaduse eelnõust ohustatud elupaikasid, ojasid ja allikaid puudutav tekst.

Samuti soovis opositsioon ja Keskusta muuta vähem konkreetseks ettevaatuse printsiibi seaduseelnõu tekstis.

Saarikko sõnul on nad muudetud looduskaitse seaduse eelnõuga rahul, vahendas Italehti. Eelnõu uues versioonis täpsustati eraomandi kaitset.

Saarikko hinnangul ei ole praegu parlamendis töös teisi eelnõusid, mis neile sama suures ulatuses muret tekitaks.

Muudatuste toetamise tõttu kutsusid Soome rohelised kokku valitsuserakondade juhtide kohtumise.

Kuna nii Soome sotside juht Sanna Marin, kui ka Keskusta juht Saarkiko olid välislähetusel, siis suudeti kohtumine kokku leppida alles kolmapäevaks.

Reedel toimub tõenäoliselt Soome valitsuse vastu umbusaldushääletus, millest saab aimu milline on Soome valitsuse tervis.