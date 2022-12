Iraan hukkas esimese inimese, kes valitsusvastastes protestides osales

Iraani võimud on teatanud, et praeguseks on surma mõistetud 11 inimest, kes on seotud sel sügisel puhkenud protestidega. Iraanis puhkesid protestid peale 22-aastase kurdi päritolu Mahsa Amini hukkumist Iraani kombluspolitsei vahi all olles.

Iran Internationali teatel on hiljuti lekkinud Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe helisalvestis, mille kohaselt olevat kuni 80 kinnipeetud protestijat mõistetud surma.

Neljapäeval poodi üles üles Mohsen Shekari, kes osales hiljutistes protestides Iraani valitsuse vastu. Iraani võimude teatel ründas mees Teheranis 25. septembril Iraani paramilitaarse Basij üksuse võitlejat noaga.

Praegu teadaoleva info kohaselt on tegu esimese inimesega, kes on Iraani protestides osalemise pärast mõistetud surma.

Iran International toob esile, et süüdistuse saanud isikuid süüdistatakse sisuliselt pühaduseteotuses (Moharebh) ning see on piisavalt ebamäärane süüdistus, et selle vastu ei saa end kohtus sisuliselt kaitsta.

Norras tegutseva Iraani inimõigusorganisatsiooni (Iran Human Rights) direktor Mahmood Amiry-Moghaddam hoiatas Twitteris, et juhul kui Iraani valitsusele ei lange osaks piisavalt suur rahvusvaheline surve, siis hukkavad Iraani võimud iga päev mõne protestija.

Execution of #MohsenShekari must be me with STRONG reactions otherwise we will be facing daily executions of protesters. This execution must have rapid practical consequences internationally #StopExecutionsInIran #IranProtests2022 — Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) December 8, 2022

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Activists' News Agency hinnangul on Iraani valitsuse vastu protestides hukkunud vähemalt 475 protestijat. Samuti on hinnanguliselt hukkunud vähemalt 61 Iraani julgeolekujõudude töötajat, vahendas BBC.