Kuum suvi võib tekitada Iraanis uue tüli naiste riietumisnormide üle

Iraan on alles toibumas mullu septembris riiki raputanud protestidest, mille vallandas 22-aastase kurdi rahvusest neiu Mahsa Amini surm politseijaoskonnas, kuhu ta oli viidud, kuna keeldus järgimast islamistlikke riietumisreegleid. Juhtunule järgnenud rahutused oli islamivabariigi ühed kõige laiaulatuslikumad, milles hukkus üle 300 inimese. Nendega kaasnevalt keeldusid kümned tuhanded naised kandmast pikki lohvakaid mantleid ning kogu pead katvat hidžaabi, mida islamistid neilt on nõudnud, kirjeldas Financial Times (FT).

Suve lähenedes, kui päevased temperatuurid võivad tõusta üle 40 kraadi, on Iraani ühiskonnas kasvamas hirm uute vastasseisude tekkimise pärast naiste riietumise üle. Ja enam ei ole mure selles, kas naised oma juuksed katavad – selliste "eksimuste" suhtes võimud enam ei reageeri. Nüüd on mure selles, et nad võivad ilmuda avalikusesse ilma varrukateta pluusides, lühikestes pükstes või seelikutes, märkis FT.

Iraani ühiskonnas tekitas ka laialdast vastukaja sotsiaalmeedias levinud video, kus usklik mees viskas toidupoes jogurtiga kahte neist, kes ei kandnud hidžaabi. See tõi inimestele taas meele eelmise sügise ohvriterohke vastasseisu.

Watch: Citizens in the city of Shandiz in Iran's northeast grapple with a member of IRGC's Basij militia who pours a bucket of yoghurt on the heads of two women defying the Islamic Republic's hijab regulations by not wearing any headscarf. pic.twitter.com/M8VEmy3lmZ — Iran International English (@IranIntl_En) March 31, 2023

Mõned vaatlejad nendivad, et islamivabariigil ei ole enam muud võimalust, kui aktsepteerida reaalsust. Kuid usuäärmuslased leiavad, et peavad seaduse jõustamise oma kätte võtma. Mõned juhtivad usuliidrid ja parlamendiliikmed ongi juba esinenud üleskutsetega probleemile lahendus leida.

Nii kutsus konservatiivne rahvasaadik Morteza Agha-Tehrani oma usklikke vendi ja õdesid tegutsema hidžaabist keeldujate korralekutsumiseks. Rahvasaadik Javad Hosseini Kia hoiatas aga hoiatas, et hidžaabist loobujad võivad röövida abikaasad nende märksa religioossematelt naistelt.

Siiski püüab ametlik Teheran leida olukorras keskteed, millega ta saaks päästa oma näo ja lubada suuremat riietumisvabadust, aga samal ajal ei pahandaks ka islamiste. Samas kardab režiim end ka nõrgana näidata, kuna see võiks julgustada opositsiooni.

Üks võimalus oleks mitte enam nõuda riietumisreeglitest kinnipidamist samal ajal nõudeid endid mitte leevendades. Nii on võimud juba hakanud eirama ka mitmete muude piirangute ignoreerimist. Näiteks on iraanlastel keelatud vaadata välismaiseid satelliittelekanaleid, kuid sisuliselt igal majal on katusel taldrik, mis seda võimaldab. Samuti on üha laiemalt levimas alkohol ning VPN-ide kasutamine riigis keelatud sotsiaalmeediarakenduste nagu Instagram ja WhatsApp kasutamiseks.

Mitte keegi ei eelda, et hidžaabi kandmise reegleid leevendatakse, kuid samas ei oodata ka, et seda nõuet eiravaid nais hakatakse karistama, tõdeb FT.

Kui kunagi saadeti koolist koju tüdrukud, kes kandsid pikkade mustade pükstega valgeid sokke, mis oleksid kriitikute sõnul võinud ärgitada meestel patuseid mõtteid, siis nüüdsed põlvkonnad ei kavatse enam oodata, et iga aasta oma pearätti kulmudelt toll-tolli haaval kõrgemale tõsta ning lõpuks rätti üldse ainult õlgadel kanda. Juba praegu võib Teherani jõukamates linnaosades näha paljaste säärtega naisi.

"Jumal õnnistagu meid selle eest, mida me sel suvel nägema hakkame," ütles üks religioosne naine.

Mõlemad pooled vaatavad nüüd pingsalt, kui kaugele teine pool läheb, võttis Financial Times olukorra kokku.