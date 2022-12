USA vahetas Grineri Buti vastu

Vene võimud vahistasid Grineri veebruaris. USA naiskonnaga kaks korda olümpiavõitjaks kroonitud Grineri pagasist leiti 17. veebruaril Šeremetjevo lennujaamas e-sigareti kapslid, mis sisaldasid kanepiõli ja mis on Venemaal keelatud. Griner on üks maailma parimaid korvpallureid.

Augustis mõistis Moskva Grineri üheksaks-aastaks vangi. Novembris viis Kreml Grineri kolooniasse.

But on "legendaarne" Vene relvakaupmees. Ta on endine Vene sõjaväelane, kes lahkus teenistusest 1993. aastal. Venemaa on pikalt soovinud Viktor Buti vabastamist alates mehe arreteerimisest 2008. aastal Tais.

Grineri vabastamist kinnitas sotsiaalmeedias ka USA president Joe Biden.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Kahekümnendates aastases mehena sukeldus But rahvusvahelisse illegaalsesse relvaärisse ning temast sai "legend". Ta on smugeldanud kõiksugu sõjatehnikat valimatult ja kõigile, kellel neid vaja on läinud, sealhulgas ka eri pooltele ühes ja samas konfliktis.

USA võimud pole pikka aega toetanud vangide vahetamist. Bideni administratsioonis sai vangide vahetamise idee uue hoo sisse selle aasta alguses. Siis vahetati vangistuses olnud USA endine merejalaväelane Trevor Reed Venemaa piloodi Konstantin Jarošenko vastu.