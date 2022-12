ISW: Kreml pole loobunud Ukraina allutamisest hoolimata Peskovi väidetest

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul pole Venemaa, hoolimata Vene presidendi esindaja Dmitri Peskovi hiljutistest kommentaaridest, loobunud Ukrainas oma maksimumeesmärkidest. Slovakkia välisminister Rastislav Kačer kinnitas neljapäeval, et Slovakkia kaalub laskemoona tootmise alustamist Ukraina tarbeks. Zelenski hoiatas oma õhtuses videopöördumises, et okupeeritud aladelt võib veel aastaid Vene vägede jäetud lõhkekehi leida.

Oluline 9. detsembril kell 6.11:

- Slovakkia kaalub laskemoona tootmist Ukraina tarbeks;

- Zelenski: Vene miinid tekitavad probleeme veel mitmeid aastaid;

- ISW: Kreml pole loobunud maksimumeesmärkidest Ukrainas hoolimata Peskovi kommentaaridest.

Slovakkia kaalub laskemoona tootmist Ukraina tarbeks

Slovakkia välisminister Rastislav Kačer ütles neljapäeval, et Slovakkia kaalub Ukraina tarbeks 120mm ja 155mm kaliibriga laskemoona tootmise alustamist.

Minister kinnitas, et riigi prioriteet on 155mm suurtükimoona tootmine.

Välisminister Kačer käis Ukrainas visiidil ning kohtus Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba ja president Volodõmõr Zelenskiga, vahendas The Kyiv Independent.

Prantsusmaa saatis Ukrainale 100 generaatorit

Ukraina aseenergiaministri Farid Safarovi ja Prantsuse diplomaadi Benjamin Roehrigi kinnitusel on Prantsusmaa andnud Ukrainale 100 generaatorit, teatas Ukraina energiaministeerium sotsiaalmeedias.

Zelenski: Vene miinid tekitavad probleeme veel mitmeid aastaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et andis posthuumselt riiklikud autasud Hersoni oblastis hukkunud neljale politseinikule, kelle auto sattus hiljuti vabastatud aladel miini otsa, mistõttu kõik neli meest hukkusid.

Zelenski hoiatas, et okupeeritud alad jäävad veel aastateks mineerituks.

Eraldiseisvalt kinnitas USA välisministeeriumi Euroopa asjade koordineerija Michael Tierre Helsinki Komisjoni briifil, et vabastatud alade demineerimine on suurim väljakutse sapööridele alates II maailmasõjast, vahendas Ameerika Hääle ukrainakeelne teenistus.

Tierre võreldes Vene vägede käitumist ISISe terroristidega, kui viimased püüdsid tappa võimalikult palju tsiviilisikuid ning ulatuslikult mineerides heidutada inimesi kodudesse naasmast.

Ameerika Ühendriigid on eraldanud Ukrainale 91,5 miljonit dollarit riigi demineerimiseks.

Venemaa kutsub lääneriikide poolt Ukrainale antava relvaabi tõttu kokku ÜRO julgeolekunõukogu

Ukraina uudisteagentuur Ukrinform teatas, et Venemaa on kutsunud kokku ÜRO julgeolekunõukogu arutamaks lääneriikide poolt Ukrainale antavad relvaabi.

Venemaa on ÜRO julgeolekunõukogu üks viiest alalisest liikmest.

Julgeolekunõukogu kohtumine toimub reedel New Yorgi aja järgi kell 15:00 ehk Kiievi aja järgi kell 10 õhtul.

ISW: Kreml pole loobunud maksimumeesmärkidest Ukrainas hoolimata Peskovi kommentaaridest

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Venemaa soovib jätkuvalt enda kontrolli alla saada kogu Ukraina.

Vene presidendi esindaja Dmitri Peskov, vastates ajakirjanikele neljapäeval, väitis, et Venemaa soovib vallutada ainult nende nelja oblasti territooriumi, mille nad on endaga liitnud.

ISW hinnangul on kõnekad Putini kommentaarid Vene impeeriumi ajaloost ning väited, et "Venemaa on ainuks Ukraina suveräänsust tagaja".