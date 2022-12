Transpordiamet hoiatab raskete ilmaolude eest Saaremaal

Transpordiamet kehtestas laupäeval kell 6 Saare maakonna riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitult erilise hoolderežiimi, sest rohke lumesaju ja tuisu tõttu Lääne-Eestis on liiklus sealsetel teedel häiritud.

Transpordiamet palub piirkonna elanikel riigiteedele erilise vajaduseta mitte sõita. Raskeveokite juhtidel palub amet võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

Kogu Saare maakonna teehooldaja hooldetehnika on tegevuses lume- ja libedusetõrjega, kuid osa riigiteid on muutunud läbimatuteks või väga raskesti läbitavateks ja teid suudeta praegu nõutavas seisundis hoida.

Teehooldaja prognoosib lumesaju taandumisel teed sõidetavaks saada laupäeva õhtul kella 23, seni kehtib Saare maakonna riigimaanteedel rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim.

Öö jooksul on maha sadanud üle 30 cm lund. Lumesadu on väga intensiivne: kaheksa sentimeetrit tunnis. Tugev sadu algas reede õhtul Lääne-Saaremaal ning laienes laupäeva hommikuks üle terve saare. Suurem sadu hakkab prognoosi alusel taanduma hommikul kell 9, kuid kergem sadu jätkub kogu päeva. Kohati on lume raskus murdnud teedele puid.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata http://tarktee.ee.