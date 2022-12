Saaremaa vald hakkab elektrita küladesse vett ja kuivkäimlaid viima

"Probleemid on veevarustuse ja kanalisatsiooniga ning mis seal salata, kortermajade küttega. Ehk et me ei suuda teatud piirkondades enam tagada vett ja kanalit. Kärlal on probleemid, Sõmeral on probleemid. Pärsama, kus on ka hooldekodu, sai õnneks lahendatud, aga jah, muresid on," rääkis Tuisk pühapäeval ERR-ile. "Esimestesse kohtadesse, Sõmerale me viime juba kohale nii vett kui ka juba kuivkäimlaid. Ja võimalik, et me hakkame ka mujale [viima]," lisas ta.

Saaremaal ja Hiiumaal oli pühapäeva lõunal ilma elektrita üle 4800 majapidamise. Saaremaal oli keskpäeval 4211 klienti vooluta. Elektrikatkestused põhjustas laupäeva varahommikul Lääne-Eestit tabanud suur lumesadu.

Tuisk ütles, et Elektrilevi lubas lähiajal Saaremaal korda teha 2100 liikumiskohta ja loodetavasti õhtuks ka ülejäänud tehtud. "Aga eilne lubadus oli neil see, et eile õhtuks saavad põhimõtteliselt kõik tehtud, mõni üksik jääb täna hommikuks," lisas ta. "Olud on ääretult raske ja brigaadid ütlevad, kui nad ühe koha saavad likvideeritud, siis näevad, et kahe posti tagant on juba järgmine puu, mis kukub kohe liini peale. Ehk et probleemid on suured."

Vallavanema sõnul hoitakse koolid lahti. "Küll aga ei toimu seal nii tõsist õppetööd - et kellel on võimalik koju jääda, võiks jääda koju. Aga nagu me teame, kõigil ei ole võimalik koju ja selles suhtes me proovime vähemalt tagada selle, et lapsed saavad kuskile kohta minna. Muidugi me ei saa tagada seda, et meil ka elekter on ju see on näha homme, kus elekter on ja kus seda pole," rääkis Tuisk.

Saaremaa teed on vallavanema sõnul pühapäeva lõunaks laias laastus korda saadud.

Mobiilisidest on teadaolevalt Telia suutnud oma võrgu taastada, aga Elisa ja Tele2-ga on veel probleeme, märkis Tuisk.