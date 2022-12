Oslos anti kätte Nobeli rahupreemiad

Venemaa tahab Ukraina muuta sõltlasest diktatuuriks, nagu on Valgevene, ütles Nobeli rahupreemia laureaadi Aless Bjaljatski abikaasa Natalia Pintšuk Oslos auhinna üleandmise tseremoonial.

Sel aastal pälvisid rahupreemia Bjaljatski, Venemaa inimõiguste kaitsjad Memorial ja Ukraina kodanikuvabaduse keskus.

Pintšuk edastas laureaadi sõnumi, sest mehe võtsid Valgevene režiimi jõud vahi alla eelmise aasta juulis.

"Venemaa sõjaväe baasid, suur majanduslik sõltuvus, kultuuriline ja keeleline russifitseerimine on vastus Lukašenko toetajate jaoks. Valgevene võimud on sellises sõltuvuses, nagu Putin neil lubab olla. Seega on vaja võidelda rahvusvahelise diktaatorluse vastu," ütles Pintšuk.

"Selle hulluse üks esimesi ohvreid oli Venemaa enda ajalooline mälu. Selleks, et esitada agressiooni naaberriiki vastu kui võitlust fašismi vastu, oli vaja väänata Venemaa kodanike mõistuses fašismi ja anti-fašismi mõisted," ütles Memoriali juhatuse esimees Jan Rašinski.

Ukraina inimõiguste kaitse jurist Oleksandra Matvitšuki sõnul peab alustama rahvusvahelise süsteemi reformiga, et kaitsta inimesi sõdade ja autoritaarsete režiimide eest.

"Vajame tõhusaid julgeolekugarantiisid ja inimõiguste kaitset kõikide riikide kodanikele, vaatamata nende riikide sõjalistele liitudele, sõjalisele võimekusele või majanduslikule jõule. Uue süsteemi tuumaks peavad olema inimõigused," sõnas Matvitšuk.