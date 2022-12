Auvere jaama ehitaja on Enefit Powerile maksnud trahvi juba 130 miljonit

Auvere elektrijaama sünniaastaks peetakse 2015. aastat, kui vastvalminud jaam elektrivõrku ühendati. Peale seda kulus veel kolm aastat , mil ehitaja vigu parandas ja jaama tellijale pidulikult üle andis. Kuid alles tänavu saavutati Auvere 70-protsendine töökindlus, mis tähendab, et oma seitsmendal eluaastal on 600 miljonit eurot maksnud elektrijaam kolmandiku tööajast seisnud.

Eesti energeetika läbi aegade suurim investeering ei saa kuidagi jalgu alla. Nelja aasta jooksul on see kord töötanud, kord katki läinud ja jälle remonti viidud. Reedel pandi Auvere elektrijaam lõpuks ometi täisvõimsusel tööle.

Kaks tundi hiljem toimus avarii ja Auvere elektrijaam seiskus taas. Ees ootab vähemalt 10-päevane remont. Energeetikud on Auvere jukerdamisest tüdinud ja kinnitavad, et nemad pole süüdi. Auvere needus algas kümmekond aastat tagasi, siis kui jaamale ehitajat valiti.

"Peaprobleem oli see, et ehitus-projekteerimispeatöövõtja ei olnud varem kokku puutunud põlevkivielektrijaamade ehitamise-projekteerimisega. Kõik algas sealt. Kahjuks ehituse peatöövõtu võitis Alstom. Oleks võinud võita Foster Wheeler, tänane Sumitomo, kes meil moderniseeris 2005. aastal 8. ja 11. ploki. Kahjuks nii läks ja me tegelikult Auvere puhul ju täna likvideerime ehitaja-peatöövõtja praaki," rääkis Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Jaama omanik on ehitajaga pikalt kohut käinud ja kohtutee eelmisel aastal edukalt lõpetanud. Nüüd saab Enefit Power alatasa purunevaid seadmeid ise välja vahetama hakata. Suurimaks probleemiks on välised soojusvahetid, mis ka sel nädalal taas alt vedasid.

"See on üks hästi oluline sõlm katla juures. Selleks, et tekiks üldse piisavas koguses auru, et me saaks turbiini käima ja generaatori käima, nii et seal on hästi kõrged temperatuurid, hästi suured surved. Need ongi tehnoloogiliselt keerulised ja need on olnud vigased, ehitaja on seda praaki tunnistanud, trahvid meile kinni maksnud, nüüd me siis tegeleme parandustega," lausus Vainola.

Auvere elektrijaam on nii suur, et vaata, kust tahad, ikka täit ülevaadet ei saa. Soojusvahetite asukohta on kõige mugavam uurida masinasaali jooniselt, kuid selleks, et nendeni jõuda, peab saatja abi kasutama.

See on üks palavamaid kohti elektrijaamas, kuna konteinervagunit meenutavas soojusvahetis kuumutatakse turbiini minevat auru kuni 500 kraadini. Vähemaga elektrit toota ei saa. Mingil põhjusel ei kannata soojusvaheti torud nii suurt kuumust välja ja purunevad.

Remont on lühiajaline lahendus, tuleb uued ehitada. Neljast soojusvahetist kaks on juba välja vahetatud. Ja uued on seni vastu pidanud.

"Peale seda, kui me saavutasime natuke rohkem kui aasta tagasi arbitraaži võidu, me kohe kaasasime TalTechi parimad insenerid, soojusinsenerid, mehaanikainsenerid, kaasasime Sumitomo, kes on analoogseid kommertsmahus asju maailmas teinud, tõsi söekatlajaamadel, moderniseerima. Kaasasime rahvusvahelise partneri, kes on selliseid vigu söejaamades remontinud, hooldanud. Kolm arvamust juurde, teadlaste arvamus, projekteerija arvamus, remondihooldaja arvamus. Nendest kolmest arvamusest tuginevalt me tegime otsuse, et me kasutame sellist lahendust, selliseid metalle ja selliseid töid. Nii et samm-sammult me neid sõlmesid uuendame, teeme juba enda parima äranägemise järgi, nii et usume, et me saame sellega hakkama," rääkis Vainola.

Mitmekümnel tippkeevitajal ja inseneril kulub kahe soojusvaheti väljavahetamiseks poolteist kuud. Vahetite valmistamine Hiinas ja transport Eestisse kestab veel kauem. See on mahukas, keeruline ja kallis lõbu.

"Ehituse peatöövõtja on selle kinni maksnud. Me oleme saanud enam kui 130 miljonit trahviraha kätte. Ja kui me võtame moderniseerimised hulka, võtame saamata jäänud tulu nendel tööaegadel, siis ma ütlen, et see on laias laastus kinni makstud, ja jääb ülegi veel. Aga veel korra, Auvere elektrijaam täna ei tee Baltikumis ja siin piirkonnas hinda. Nii et kas Auvere täna töötab või mitte, hinnamõju turule ei ole väga suur, tõenäoliselt väga minimaalne, kui üldse. Põhiline, mis seda hinda teevad, on ikkagi väga kallid gaasijaamad," lausus Vainola.

Energeetikud loodavad, et Auvere vaevused lõpevad probleemsete sõlmede asendamisega ning aasta või paari pärast saavutab jaam 90-protsendise töökindluse. Kahe vigase soojusvaheti väljavahetamine algab tuleva aasta suvel ja kestab poolteist kuud.

Selleks ajaks, nagu ka praegu, mil Auvere seisab, tagavad Eesti varustuskindluse ülejäänud kuus Narva elektrijaamade energiaplokki.