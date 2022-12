Saarlased saadavad Ukrainasse postiautod

Sellelaadseid autosid on kokku ostetud ja annetatud ukrainlastele praegu neli. Lähiajal laaditakse need treilerile.

"Me mõtlesime, et kui me ühtegi ei saa, siis me vähemalt ühe oma raha eest ostame. Ja kolm oleks hea tulemus. Aga nüüd me räägime juba neljast-viiest autost. Ja neist oleme ühe ostnud väga soodsalt välja, väga soodsatel tingimustel ja kolm on meile lihtsalt annetatud. Tegelikult ukrainlased ütlesid, et neil on hädavajadus 15 autot, 10 oleks ka väga hea, aga ka üks auto on väga suur asi," rääkis Jaanika Tiitson, kes on Izjumi toetajate eestvedaja Saaremaal.

Saaremaa sidemetega Maire Lodi töötab PostEurop operatsioonide juhina Euroopas ja temal on pilt teada, millistes tingimustes töötavad praegu Ukraina postitöötajad. Tema ongi vahendajaks saarlastele ja ukrainlastele.

"Selliste autode vajadus on Ukrainas väga suur. Väga paljud alad, mis olid okupeeritud ja mis on praeguseks vabastatud, nendel aladel on postiasutused suures osas puruks lastud või autod on kaasa viidud. Sest kui korteritest varastati asju, siis oli ju vaja need millegagi kaasa viia. Või on need autod ka puruks lastud. Neid autosid on väga vaja ja need on abiks nii postile, kes on nagu kogukonna kuller seal. Ja ka kohalikele elanikele, kes saavad selle kaudu vajalikud teenused kätte, niipalju kui neid on olemas veel," rääkis Lodi.

Ja muidugi pannakse Saaremaalt teele minevad autod kraami pilgeni täis.

"Siin on 49 magamiskotti, 200 sokipaari ja 20 komplekti sooja aluspesu. Ma arvan, et me paneme kaasa ka väga suure toiteväärtusega toiduasju ja midagi, millega saab sooja," ütles Tiitson.

Näiteks izjumist pärit sõjapõgenik Lena andis kodupiirkonnale oma panuse sellega, et keetis 50 liitrit ukrainapärast borši ja teenitud raha eest saadab kodumaale abi.