ERR Harkivis: suurlinna on tagasi pöördunud sajad tuhanded elanikud

Harkivisse on viimastel kuudel tagasi läinud sajad tuhanded sõja jalust põgenenud inimesed. Ida-Ukraina suurim linn on tagasi saanud kaks kolmandikku oma elanikkonnast. Elektri- ja soojaprobleeme leevendavad praegu õues valitsevad plusskraadid.

Harkivi kesklinna tänavad on tühjad. Inimesi näeb maa all metroos, kuhu on püsti pandud ka selle aasta pühadekuusk. Sajad tuhanded on viimastel kuudel Harkivisse tagasi pöördunud.

"On muutunud hoopis rahulikumaks. Tulime siia tagasi, igatsesime oma linna," ütles Jelizaveta.

"Palju inimesi on tagasi tulnud. Palju meie tuttavaid on välismaalt tagasi pöördunud, sest see on ikkagi oma kodu. Praegu on õhuhäire, jah, aga kõik on sellega juba harjunud. Ei tunne selle pärast väga muret," rääkis Vlada.

"Varem oli hirmus. Praegu, kui on õhuhäire, siis oleme sellega nagu juba harjunud. See on muidugi halb, et see nii on. Kui on õhuhäire, siis varjume, kui pole õhuhäiret, siis elame oma tavalist elu," lausus Viktor.

Tore on Harkivis näha ka Eesti lippu. Kohaliku Eesti seltsi kaudu jõuab meie inimestelt saadetud humanitaarabi ka okupatsiooni alt vabastatud Izjumi.

"Laste riided, soojad riided valdavalt, labakindad, sallid, joped. See on humanitaarabi Eestist, see anti edasi just Harkivi eestlastele ja Ižjumi elanikele, kellega me oleme juba enam kui 10 aastat koostööd teinud," rääkis seltsi juht Jelena Slivtšenka.

Jelena võttis "Aktuaalse kaamera" vastu oma kodus, kus humanitaarabi pakkide vahel elavad ka tänavalt päästetud kass ja tuvi.

"Elektrit ei jätku piisavalt. Eri rajoonides on sellega erinevad lood, mõned rajoonid lülitatakse välja kell kaks, mõned kell viis. Kohaneme olukorraga, saame kuidagi hakkama," lausus Slivtšenka.

Harkivi eestlased on valdavalt 19. sajandil välja rännanud eestlaste järeltulijad. Tänaseks on seltsiliikmeid linna jäänud 16.