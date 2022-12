Elering käivitab suurtarbijatele tarbimise vähendamise meetme

Meetmega saavad liituda üle 10-kilovatise paindliku tarbimisvõimsusega elektritarbijad.

"Elektritarbimise vabatahtlikku vähendamist rakendab Elering alles siis, kui kõik turupõhised võimalused – tootmise suurendamine, tarbimise paindlikkus ja süsteemihaldurite reservid – on ammendunud ja tootmine ei kata vaatamata sellele elektritarbimist," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Esmalt ergutab Elering elektritarbijaid leppima kokku enda elektrimüüjaga hinnast sõltuvas elektritarbimise paindlikkuses. "Vajadus rakendada tarbimise vähendamist keskselt on ebatõenäoline, kuid võib mitmete riskide samaaegsel kuhjumisel siiski tekkida. Tahame olla selleks valmis enne, kui asume rakendama elektritarbimise roteeruvat piiramist läbi Elektrilevi," ütles Veskimägi.

Süsteemiga liitmiseks peab tarbija täitma vormi Eleringi kodulehel ning kui on näha, et elektrisüsteemis on tekkimas keeruline olukord, saadab Elering meetmega liitunutele mõne tunnise etteteatamisega sõnumi.

Elering jälgib elektrisüsteemi toimimist ning saadab SMS teavituse, kui meetme rakendamise võib lõpetada.

Vabatahtlikus tarbimise vähendamise meetmes osalemisega ei kaasne rahalist hüvitist. Rahaline mõju kujuneb sellest, et toetusmeetmes osalev tarbija jätab osa elektrit tarbimata. Kuna tegu on vabatahtliku meetmega, ei pea osalejad tõendama, et on tarbimist palve peale vähendanud.

Eleringi tarbimise vabatahtliku vähendamise meede kestab sellel talvel ehk kuni 2023. aasta aprillini.