Kuldse ringi valdade eelarved kasvavad Tallinna eelarvest kiiremini

Pealinna ümbruse ehk niinimetatud kuldse ringi valdadest on järgmisel aastal suurim eelarvemaht Rae vallal, kelle kulud ja investeeringud on kokku 86 miljoni eurot. Elanike arvu kohta on eelarve kulud kõige suuremad samuti Rae vallas.

ERR vaatas viie kuldse ringi valla – Rae, Viimsi, Saue, Harku ja Saku – järgmise aasta eelarvet, üheski neis pole esmaspäeva seisuga eelarve veel vallavolikogus vastu võetud.

Kuldse ringi valdades elab küll Tallinnaga võrreldes vaid murdosa elanikest, kui elanike brutosissetulekus on esirinnas olevad Harju vallad pealinnast juba mitu aastat tagasi mööda läinud: kõige kõrgem brutosissetulek on nii Harjumaal kui ka kogu Eestis Rae vallas, kus mullu oli see ainsana üle 2000 euro.

Näiteks viimase viie aastaga on kõige kiirem brutopalgakasv Rae vallas (459 eurot ehk 27,4 protsenti). Viimsi vallas oli samal ajal kasv 387 eurot ehk 23,5 protsenti ning Harku vallas 355 eurot ehk 22 protsenti.

Rae vallas, mis on viimaste aastatega tõusnud elanike arvult Viimsi vallast mööda, ning kus keskmine brutosissetulek on Eesti kõrgeim, on eelarvestrateegia järgi järgmise aasta tulud 60,4 ja kulud 57, 4 miljonit eurot, investeeringuteks on kavandatud 28,7 miljonit eurot. Võrreldes käesoleva aastaga kasvavad tulud 11 ja kulud 17,1 protsenti. Elaniku kohta on kulud Rae valla eelarves 2586 eurot.

Suurima osa rae valla investeeringutest võtavad Rae riigigümnaaasiumi spordihoone projekteerimine ja ehitus (üheksa miljonit) ning tee-ehitus ja tänavavalgustus (seitse miljonit). Rae valla investeeringute maht on kuldse ringi valdadest ülekaalukalt suurim.

Saue vallas, mis on rahvaarvult (24 646) Harjumaa suurim vald, on järgmise aasta tuludeks eelarves 57,7 ja kuludeks 53,1 miljonit eurot. Investeeringuteks on kavandatud 14,8 miljonit eurot. Võrreldes mullusega kasvavad tulud 7,4 ja kulud 6,6 miljoni võrra. Kulude-tulude kasv on kiire: veel 2021. aasta eelarves oli tuludeks 43,7 ja kuludeks 37,9 miljonit eurot. Elaniku kohta on järgmise aasta eelarves kulusid 2154 eurot.

2023. aasta suuremad investeeringud Saue vallas on kooli juurdeehitus Laagri aleviku piirkonnas ja uue lasteaia ehitus Saue linna.

Viimsi vallas, mis on langenud rahvaarvult Harjumaa kolmandaks vallaks, on eelarves tuludeks kavandatud 55 ja kuludeks 50,6 miljonit eurot.

Investeeringuteks on 6,2 miljonit. Suuremad investeeringud on jalgpallihalli rajamine, milleks vajaminev raha (1,5 miljonit) saadakse riigi toetusest. Teid ja tänavaid rekonstrueeritakse miljoni euro eest, pool miljonit läheb Viimsi kooli ujula rekonstrueerimiseks ja koolihoone remondiks.

Viimsi vallas kasvavad nii kulud kui tulud 2022. aastaga võrreldes kümmekond protsenti.

Elaniku kohta on Viimsi valla eelarves kulusid 2502 eurot.

Harku vallas, kus elanike aasta alguse seisuga 16 664, on järgmise aasta tuludeks eelarves 39,6 ja kuludeks 35,8 miljonit eurot. Investeeringuteks läheb 11,7 miljonit. Suurim investeering, viis miljonit eurot, on Vääna-Jõesuu lasteaia projekteerimine ja ehitamine. 1,3 miljonit läheb Tabasalu kooli peamaja rekonstrueerimiseks ja 1,1 miljonit Alasniidu lasteaia omandamiseks.

Harku vallas kasvab eelarve maht selle aastaga võrreldes lausa 31 protsenti. Valla sissetulekud kasvavad samas 13 protsenti.

Nagu teistes omavalitsustes, suurenevad ka Harku vallas kiiresti personalikulud. Võrreldes tänavusega on kasv 28 protsenti, peamiselt on tõusu taga õpetajate töötasu tõus. Energia- ja tarbijahindade kasvu tõttu kasvavad ka majandamiskulud lausa 26 protsendi võrra.

Elaniku kohta on Harku vallas kulusid 2148 eurot.

Saku vallas on tuludeks järgmisel aastal tuludeks 28,4 ja kuludeks 28 miljonit eurot. Investeeringute maht on 11,9 miljonit eurot. Saku valda ehitatakse uus põhikool (6,1 miljonit), rajatakse Sakku spordi- ja puhkeala (0,6 miljonit) ja keskpromenaad (0,2).

Saku valla kulud-tulud kasvavad tänavusega võrreldes veidi üle kümne protsendi.

Elaniku kohta on Saku vallas kulusid 2504 eurot.

Võrdluseks võib tuua, et Tallinna kulud on järgmise aasta eelarves 902 miljonit eurot, mis teeb elaniku kohta 2026 eurot. Tallinna 2023. aasta eelarve kasv on tänavusega võrreldes 6,3 protsenti.