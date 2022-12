Kooliõdedele vaktsineerimisõiguse andmine lükkub vastukaja tõttu edasi

Sotsiaalministeerium tahab anda kooliõdedele õiguse lapsi vaktsineerida ka juhul, kui nende vanemad ei ole sellega nõus, aga laps on meediku hinnangul kaalutlusvõimeline. Kooliõe hinnangul on määruse muudatus vajalik, kuid paika tuleb panna täpsed kriteeriumid, mille alusel saab medõde lapse otsust hinnata.

Perearstid vaktsineerivad lapsi juba praegu, kui noor selleks ise soovi avaldab. Nüüd tahetakse sama õigus anda ka kooliõdedele, seni on koolides vaktsineeritud vanema nõusolekul.

"See on väga normaalne, et lapsevanemad on kursis, mis nende lapsega koolis toimub, kuid küsimus on selles, et kui lapsevanem millegipärast arvab, et ei tohi last vaktsineerida, samal ajal kui laps ise on piisavalt küps ise otsustama, et ta soovib vaktsineerida, et siis kelle sõna on tähtsam," lausus advokaat, meditsiiniõiguse ekspert Ants Nõmper.

Nõmperi sõnul tõstatasid probleemid naistearstid, kes olid mures emakaelavähi vastase vähese vaktsineerituse üle. Seda HPV vaktsiini tehakse 12 –13-aastastele tüdrukutele.

"Suures plaanis lapse õigused on kõige olulisemad ja meil on viimasest ajast näiteid, kus psühhiaatri juurde ei saanud ilma lapsevanema nõusolekuta. Meil on regulatsioon olnud, kus alaealine tüdruk ei saa ilma ema nõusolekuta aborti teha. Kõik need regulatsioonid on tühistatud, ära muudetud, sest need on põhiseadusega vastuolus," ütles Nõmper.

Kuigi õiguskantsler tegi oktoobri lõpus sotsiaalministeeriumile ettepaneku määrust muuta, ollakse nüüd esitatud eelnõu suhtes kriitilised.

"Põhiprobleem on selles, et kooliõdedel ei teki tervikarusaamist, kuidas koolilaps lapspatsiendina, kuidas tema teavitamise nõusolekut ja/või tema seaduslikult esindajalt nõusoleku saamine toimub," lausus õiguskantsleri nõunik Martin Kadai.

Kadai sõnul on üldpõhimõtted võlaõigusseadusega paika pandud ning selle järgi kaalutlusvõimeline noor ehk 15–16-aastane võib vaktsineerimise üle ise otsustada. Praeguses määruse eelnõus vanusepiirang puudub.

"Seda vanusepiirangut tervishoiuteenuste osutamisel tõesti paika pole pandud ühetaoliselt ja on see põhimõte, et hinnatakse kaalutlusvõimet," ütles Kadai.

Õismäe vene lütseumi kooliõe Olga Sizõi sõnul on üksikuid juhuseid, kui 15-, 16-aastane noor soovib end vaktsineerida, kuid tema vanem on selle vastu. Ilma vanema nõusolekut tema ei vaktsineeri. Kooliõde peab plaanitud muudatust hädavajalikuks.

"Riigil peavad olema ühtsed kokkulepped, mis kriteeriumid ja mis vanuses peab arvestama ja arusaama, mis vanuses laps on võimeline otsust tegema, kas teda vaktsineeritakse või mitte," ütles Sizõi.

Algselt oli plaanis uus määrus jõustada uuest aastast, kuid terviseminister Peep Petersoni sõnul ohtra vastukaja tõttu lükkub see edasi.

"Õiguskantsleri loogika on raudkindel ja väga veenev. Me teeme uue kohtumise nii lastekaitse liiduga kui ka kooliõdedega, et kuidas lapse otsuse aktsepteerimine on võimalik," ütles Peterson.

Nii advokaat, kooliõde kui ka minister on ühel meelel, et kui lapsevanem on andnud nõusoleku, aga laps end vaktsineerida ei soovi, siis tuleb lapse soovi austada, sest Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik.