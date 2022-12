Aserbaidžaani protestijad blokeerisid olulise Mägi-Karabahhi tee

Aserbaidžaani valitsuse toetatud keskkonnakaitsjad blokeerisid olulise Latšini koridori, mis ühendab Armeeniat Mägi-Karabahhiga. Koridor on ainus maismaaühendus Mägi-Karabahhi ja muu maailma vahel.

Armeeniat Mägi-Karabahhiga ühendav Latšini koridor on blokeeritud inimeste poolt, kes väidavad end olevat Aserbaidžaani keskkonnakaitsjad, teatas Eurasianet esmaspäeval.

Latšini koridor on ainus maismaaühendus Mägi-Karabahhi ja muu maailma vahel.

Tegu on teise korraga viimase nädala jooksul kui Latšini koridoris on liiklus blokeeritud.

Koridori blokeerinud protestijad on seotud Aserbaidžaani valitsusega

Aserbaidžaani valitsusega seotud keskkonnaorganisatsioonid alustasid esmaspäeval kell 10.30 kohaliku aja järgi protesti Susa lähistel, mille käigus Latšini koridor blokeeriti.

Piirkonna eksperdi Thomas de Waali sõnul võib tegu olla Aserbaidžaani versioonist Venemaa kunagi kasutatud "rohelistest mehikestest".

Kohale tulnud inimesed protestisid enda sõnul Karabahhis toimuva ebaseadusliku kaevandamise vastu ning ka selle vastu, et Latšini koridori kasutatakse kaevandatud mineraalide transpordiks Armeeniasse.

Peale protestijate oli kohal ka Aserbaidžaani meedia ja Vene rahuvalvajad, kes on Latšini koridoris alates 2020. aasta sõjast kohal olnud. Lähistel asusid ka Aserbaidžaani sõdurid, kes püüdsid veenda Vene rahuvalvajaid laskma nende riigi ajakirjanike sõidukitel vabalt liigelda.

Eurasianet tõi välja, et kuigi Aserbaidžaani valitsuse teatel on protestijad Aserbaidžaani keskkonnakaitsjad on näha märke Aserbaidžaani valitsuse toetusest. Näiteks tagas protestijatele telgi Aserbaidžaani Ökoloogia ja Loodusressursside ministeerium.

Samuti kandis üks protestija riikliku vee-ettevõtte Azersu särki. Protestijate hulgas oli ka valitsusmeelne kirjanik Gan Turali.

Mägi-Karabahhis elavad etnilised armeenlased. Rahvusvahelise õiguse kohaselt kuulub piirkond Aserbaidžaani koosseisu ning see on tekitanud pingeid kahe riigi vahel. 1990ndatel toimunud sõja käigus vallutasid Armeenia ja Mägi-Karabahhi väed piirkonna ja ümbritsevad alad, kuid Aserbaidžaan vallutas need 2020. aasta sõja käigus suuresti tagasi.

Euroopa Liit ja USA kutsus üles liikumisvabaduse taastamisele

Euroopa Liit kutsus Aserbaidžaani üles tagama Lašini koridoris liikumisvabadus vastavalt kolmepoolsele kokkuleppele, mis sõlmiti 9. novembril 2020. Euroopa Liidu sõnul võib liikumisvabaduse piiramine tekitada piirkonnas humanitaarprobleeme ning EL jälgib koridori ümber toimuvat murelikult.

Euroopa Liit kutsus üles dialoogile ja vaoshoitusele.

Armenpressi teatel kutsus liikumisvabaduse taastamisele üles ka USA välisministeeriumi esindaja Ned Price.

Armeenia kutsus kokku julgeolekunõukogu; Aserbaidžaan süüdistas Armeeniat

Armeenia peaminister kutsub Lašini koridori blokeerimise tõttu kokku Armeenia julgeolekunõukogu, kus teatas Armenpress.

Aserbaidžaani välisministeerium teatas kolmapäeva hommikul, et Latšini koridori pole blokeerinud mitte nende riigi protestijad, vaid Vene rahuvalvajad, vahendas riigi uudisteagentuur Azer Tac teisipäeval.

Aserbaidžaan süüdistas Armeeniat kolmepoolse Armeenia, Aserbaidžaani ja Venemaa vahel sõlmitud kokkuleppe rikkumises, mille käigus Armeenia pidi oma väed viima ära kõigile nende poolt okupeeritud territooriumitelt, kuid pole Aserbaidžaani väitel seda seni veel teinud.

Aserbaidžaani teatel on nad valmis pakkuma humanitaarabi kõigile armeenlastele enda riigi territooriumil. Samuti kinnitab Aserbaidžaan, et kodanikuühiskonna protest ebaseadusliku kaevandamise ja tekkinud keskkonnakahju vastu Karabahhis on täiesti õigustatud reaktsioon.