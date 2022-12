Saksa võimud vahistasid riigipööret plaaninud paremäärmuslased

Saksamaal on populaarsemaks muutunud paremäärmuslik vandenõu, mille keskmes on idee, et Saksa Liitvabariiki tegelikult ei eksisteeri või see tuleks jõuga kukutada ja asendada monarhiaga, toob Tagesschau esile.

Vandenõud uskuvad inimesed nimetavad end "Reichi kodanikeks" ning Saksamaa peaprokurör Peter Frank hoiatas nende eest juba sel suvel.

Kolmapäeva hommikul korraldasid Saksa võimud ulatusliku politseioperatsiooni vandenõulaste seas. Läbi otsiti üle 130 maja ja korteri ning kontori 11 Saksa liiduvabariigis.

Tegu on ühe suurima läbiotsimisega Saksa Liitvabariigi ajaloos.

Üleriigilises haarangus osales umbes kolm tuhat politseinikku, kes otsisid läbi 130 kinnistut. Võimude teatel vahistasid korrakaitsjad 25 rühmituse Reichsbürger (Reichi kodanikud) liiget.

Saksa võimud korraldasid paremäärmuslaste vastu suure haarangu Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance

Organisatsiooni toetamises kahtlustatakse ka üht Venemaa kodanikku.

Der Spiegel teatas, et võimud otsisid läbi ka Saksa eriüksuse KSK kasarmud. Võimud kahtlustavad, et mõned üksuse liikmed on seotud paremäärmuslaste vandenõuga.

Prokuröride sõnul tahtsid kahtlusaluste juhid korraldada riigipöörde. Võimude teatel olid kahtlusalused teadlikud, et seda eesmärki on võimalik saavutada ainult jõudu kasutades.

Saksa võimud kahtlustasid, et vandenõulased plaanisid hakata vägivalla abil riiki kukutama.

Vandenõu keskmes on aadliperekonnast pärit "Heinrich XIII"

Süüdistuse saanud isikute taust on kirju ning nende hulka kuulub üks endine prints ja üks endine Saksa paremäärmusliku AfD erakonna parlamendiliige, kes on olnud ka kohtunik Berliinis. Samuti sattus võimude huviorbiiti üks endine AfD linnavolinik Saksimaa liidumaast.

Samuti olevat vandenõus olnud osaliseks mitmed endised Bundeswehri sõdurid, sh relvajõudude eriüksuse endised liikmed.

Vandenõusse kuulunud nö aadlik on 71-aastane Frankfurt Am Mainis tegutsev kinnisvaraärimees, kes nimetas end Heinrich XIII-ks oma samanimeliste esivanemate järgi.

Heinrich XIII ehk kodanikunimega Heinrich Reuss on võetud võimude jälgimise alla.

Saksa võimud usuvad, et mees tegutses Tüüringi liidumaas koos mõttekaaslastega punkris, millele oli tagatud sõltumatu elektri- ja veevarustus.

Heinrich XIII olevat paremäärmuslaste seas muutunud populaarseks, kui esines 2019. aastal Zürichis konverentsil, kus ta esitles mitmesuguseid vandenõuteooriaid.

BBC toob välja, et tema perekonnale kuuluvad jätkuvalt mõned lossid ning Heinrich Reussile endale kuulub jahimaja Tüüringi liidumaa territooriumil.

Aadliku perekond on end avalikult temast distansseerinud, rõhutab Tagesschau.

Saksa põhiseaduse kaitsmise amet avastas märtsis, et mitmed inimesed Reichi kodanike vandenõuteooria uskujate seast ei ole mitte ainult evinud riigipöörde korraldamise fantaasiaid, vaid asunud tegema ka tegelikke ettevalmistusi riigpöörde läbiviimiseks.

Juurdluse käigus tuvastati, et "Reichi kodanikud" plaanisid rünnata Saksa parlamenti, kuulutada seejärel riigis välja sõjaseisukorra, mille najal kuulutada välja uus valitsus ja moodustada uus Saksa armee.

Riigipöörde plaani keskmes võis mängida olulist rolli endine AfD parlamendiliige Bundestagis - Birgit Malsack-Winkemann. Olles endine parlamendi liige, siis oli tal jätkuvalt ligipääs olulisele teabele. Malsack-Winkemann on ka varem olnud kohtunik Berliinis.