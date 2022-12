USA senat keelas valitsusametnikel töötelefonides Tiktoki kasutamise

Senat võttis eelnõu vastu ühehäälselt, eelnõu peab veel vastu võtma esindajatekoda. Siis saab see seaduseks, vahendas Financial Times.

USA poliitikud muretsevad üha rohkem, et Hiina ettevõttele ByteDance kuuluv Tiktok ohustab riigi julgeolekut. Peking võib rakenduse kaudu hankida ameeriklaste isiklikke andmeid.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas eelmisel kuul, et Tiktok on ohuks USA riiklikule julgeolekule. FBI juht Wray selgitas, et Hiina valitsus võib kasutada videojagamisplatvormi Tiktok miljonite kasutajate andmete kogumiseks või kontrollida soovitusalgoritmi, mida saab siis kasutada inimeste mõjutamiseks.

Washington muretseb, et Hiina tehnoloogiafirmad aitavad komparteil arendada riigi sõjatööstust.

Hiljuti allkirjastas USA president Joe Biden kõrgtehnoloogia ekspordi piirangute uue eeskirja. Piirangud keelavad Hiinasse eksportida USA kiibiseadmeid.

USA võimud plaanivad lisada Hiina kiibifirma Yangtze Memory Technologies Corp musta nimekirja, teatas Financial Times.