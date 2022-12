TTJA väljastas ehitusloa Paldiski pump-hüdrojaamale

Energiasalv Pakri OÜ poolt Paldiski linna kavandatav vesisalvesti koosneb maa-alusest kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist, mille sügavus on üle 500 meetri, ning mereveehaardega ühendavatest šahtidest.

"Arvestades kavandatava rajatise esmakordsust ja ehitustehnilist keerukust ning arendaja selgitusi, et rajatise projekteerimine ja ehitamine toimub etapiti, pidas TTJA võimalikuks ehitusloa väljastamist kõrvaltingimustega. Meil on hea meel, et leidsime võimaluse toetamaks projektiga edasi liikumist, kuivõrd planeeritav vesisalvesti soodustab suuremahulise taastuvenergia tootmise tekkimist Eestisse, salvestades umbes 1,6 TWh tuule- ja päikeseenergiat aastas," selgitas TTJA ehituse tegevusõiguse talituse juhataja Liina Roosimägi.

Kõrvaltingimustega ehitusluba sätestab, et enne ehitama alustamist tuleb arendajal veel täita tingimused, mis käsitlevad põhiliselt ehitise ekspertiisi nõuet, keskkonnategevus- ja seirekavade koostamise, põhjaveevarude ümberhindamise, varuveehaarde rajamise ja muid nõudeid.

Projekteerimisaegse keskkonnamõju hindamise aruandes on välja toodud leevendusmeetmed, mille rakendamise korral on ehitusloa taotlusega kavandatava 500 MW võimsusega jaama maa-aluse osa rajamine keskkonnanõuete seisukohast võimalik.

Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva potentsiaalse energia ärakasutamises.

Vesisalvesti aitab taastuvenergiat salvestada siis, kui seda toodetakse rohkem, kui tarbitakse, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Hetkedel, mil taastuvenergiat on vähem, kui tarbida soovitakse, toodab jaam puuduoleva energia merest tagasi maa-alustesse reservuaaridesse voolava vee abil.