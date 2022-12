Taani valitsus tahab loobuda ammusest riigipühast kaitse-eelarve tõstmiseks

Taani uus valitsuskoalitsioon on lubanud, et riik tõstab kaitsekulud kahele protsendile SKP-st kolm aastat kiiremini kui varem lubatud. Ühe meetmena on kavas tõsta riigis majandustegevuse mahtu, tühistades ühe 17. sajandist pärit riigipüha, vahendas BBC.

Taani peaminister Mette Frederiksen pakkus välja, et riigipühade nimistust võiks kustutada Suure Palvepäeva (Store Bededag), millest sai riigipüha juba 1686. aastal. Store Bededag toimub igal aasta peale lihavõtteid neljanda nädala reedel.

Riigipüha tühistamine on Taani usklikuid ärritanud. Taani preestrite ühingu juht Pernille Vigso Bagge ütles Taani ajalehele Berlingske, et valitsuse ettepanek teeb teda kurvaks. Lisaks tekitab see kirikutele suure logistilise peavalu, kuna sel päeval pühitsetakse traditsiooniliselt ametisse suur hulk preestreid.

Roskilde katedraali juht Sophie Olander ütles Taani TV2-le, et inimesed vajavad pühasid, mille käigus saab tulla kokku ja rahulikult võtta endale aeg palvuseks ja reflektsiooniks. "See on häbiväärne, et meil on ühiskond, kus arvatakse, et see pole oluline," ütles Olander.

Riigipüha tühistamine on pannud muretsema ka Taani pagarid, kuna Store Bededag on pagaritööstusele suur sissetuleku allikas.

BBC toob esile, et uus Taani valitsus on esimene alates 1970ndatest, kus on nii vasak- kui ka paremerakondi.

Taani uude valitsusse kuuluvad vasakpoolsed Taani sotsiaaldemokraadid, paremtsentristlikud liberaalid (Venstre Danmarks Liberale Parti ) ning tsentristlikud moderaadid (Moderaterne). Peaministrina jätkab ametis olev sotsiaaldemokraat Mette Frederiksen.

Uues valitsuses on moderaatide juht Lars Løkke Rasmussen välisminister ning liberaalide juhist Jakob Ellemann-Jensenist saab asepeaminister ning kaitseminister. Rasmussen on varem olnud ka liberaalide juht ning Taani peaminister, kuid pidi Venstrest skandaaliga lahkuma ning asutas seejärel enda erakonna.

Kui Mette Frederikseni käest küsiti riigipüha tühistamise kohta, siis ütles ta: "Euroopas on sõda ning me peame oma kaitsevõimet tugevdama... see aga nõuab, et igaüks veidikene rohkem panustaks".