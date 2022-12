Ökonomist: töötuse kasv on jäänud oodatust väiksemaks

Teated koondamistest palgasurve ja kõrgete energiahindade tõttu üha sagenevad. Lisaks on ohus need töökohad, millel on pistmist Venemaa päritolu toorme või kliendiga. Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul on töötuse kasv jäänud aga oodatust väiksemaks.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ütleb, et kui varem tuli ühes kuus koondamisteateid sadades, siis nüüd lisandub neid sama ajaga üle tuhande, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühest küljest need üksikud ettevõtted, millest räägitakse, on jäämäe veepeale osa. Ikkagi kusagil 1000 koondamist on kuus olnud viimastel kuudel ja see on pigem kasvanud," ütles Oja.

"Kui töötus kasvab umbes protsendi võrra, siis see ühiskonda väga palju ei mõjuta, aga siiski. Üksikisiku jaoks tähendab see suurt kaotust ja neid inimesi on umbes 6000-7000 selle ühe protsendi töötuse kasvu juures ja seda on ikkagi küllaltki palju," lisas ta.

Kõnekeskus Majorel teatas 167 venekeelse klienditoe töötaja koondamisest.

Kaamera ees keeldus ettevõte kommentaare jagamast, aga selgitas kirjalikus kommentaaris, et peamine põhjus on kulude järsk kasv nii inflatsiooni kui palgakasvu tõttu, aga ka Vene kliendi kadumise tõttu. Enamik koondamisotsuseid tehakse praegu just nendel põhjustel.

Hiljuti teatas aga 175 meremehe koondamisest ka Viking Line, sest Viking XPRS läheb Soome lipu alla.

"Paar päeva tagasi oli kontserni juhtkond kohtumas laeva töötajatega ja sõnum oli see, et kõigil on võimalus juba sellest nädalast kandideerida Soome lipu all sõitvale Viking XPRS-ile. Aga ma olen kuulnud ka, et teistest ettevõtetest soovivad juba töötajad kandideerida," ütles Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko.

On tõenäoline, et need ei ole viimased koondamisteated sel aastal. Registeeritud töötuse määr on Eestis praegu 7,7 protsenti.