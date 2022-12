ERR USA-s: krüptofirma FTX-iga seotud finantspettus on üks USA suuremaid

Krüptoettevõtte FTX pankrotini viinud finantspettus on USA ajaloo üks suuremaid – ütlevad riigiprokurörid. Klientide kaotused ulatuvad miljardite dollariteni ja enamik on oma investeeringutest tõenäoliselt ilma. Kriitikute sõnul oleks kongress pidanud krüptosektorit juba tükk aega tagasi reguleerima.

Bahama saartel vahistatud kübervaluuta kauplemiskeskkonna FTX endist juhti Sam Bankman-Friedi ähvardab USA-le väljaandmine, kus teda süüdistatakse mitmes finantskuriteos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on üks suuremaid finantspettusi USA ajaloos," ütles USA riigiprokurör Damian Williams.



30-aastane Bankman-Fried oli aasta alguses krüptomaailma tipus ja tema väärtus ulatus 32 miljardi dollarini. Sügisel hakkasid aga liikuma kuuldused, et FTX on laenanud klientide teadmata miljoneid dollareid oma tütarettevõttele Alameda Research, mis tegi riskantseid panuseid ja investeeringuid. Ettevõtte finantsolukorra pärast mures olnud kliendid hakkasid seepeale massiliselt raha välja võtma, kuid FTX ei suutnud neile maksta ja kuulutas välja pankroti.

FTX-i investorite seas oli muuhulgas nii tuntud riskikapitaliettevõtteid kui ka pensionifonde, kes kaotasid miljardeid dollareid.



Föderaalse juurdlusbüroo ametnik Michael Driscoll ütles, et büroo kavatseb teha jõupingutusi, et saada tagasi võimalikult palju ohvrite raha.

Riigiprokuröride sõnul rikkus Bankman-Fried ka kampaaniarahastusreegleid, annetades kümneid miljoneid dollareid klientide raha mõlema erakonna kandidaatidele.

"Kogu seda räpast raha kasutati, et täita Bankman-Friedi soov osta erakondadeülest mõjuvõimu ja mõjutada Washingtoni poliitikat," ütles riigiprokurör Damian Williams.

Kriitikud on juba pikemat aega öelnud, et krüptosektorit tuleks reguleerida.

Duke'i ülikooli professor Sultan Meghji sõnul oleks sellele ärile piiride panemiseks õige asutus kongress.

Praegu ei ole aga selge, mis sektorist üldse alles jääb. Väärtust on kaotanud teisedki pandeemia ajal märkimisväärselt kasvanud krüptoettevõtted.