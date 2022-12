Venemaa Balti mere laevastik alustas Läänemerel õppust

Vene Balti mere laevastiku teatel lahkuvad Vene mereväe taktikalised grupeeringud oma baasidest ning koonduvad varem määratud punktidesse Läänemerel sõjalise õppuse läbiviimiseks, vahendas Vene uudisteagentuur Interfax.

Vene laevastiku õppuse käigus tehakse lahinglaskmisi rakettide ja muude relvasüsteemidega sihtmärkide pihta, mis peaks imiteerima vastase laevasid ja lennukeid. Samuti väidab Balti mere laevastik, et harjutatakse ka veealuse sabotaaži tõrjumist.

Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska hindas sügise alguses, et Venemaa laevastiku tegevus Läänemeres on Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal püsinud rutiinne.

Eesti sõjalise taustaga poliitikud on varem hinnanud, et kui Soome ja Rootsi on NATO-s, saab Läänemerest NATO sisemeri ja Venemaa tegevusvabadus õhus ning merel väheneb otsustavalt.