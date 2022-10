Saska: Venemaa laevastiku tegevus Läänemeres on olnud rutiinne

Lennukikandjaid näeb Läänemerel harva. Briti Illustrious oli Tallinnas külas 2009. aastal. Siinne meri on lennukikandja grupile liiga madal ja liiga väike. Samas võib lennukikandja grupp Põhjamerelt katta ka meie ala, ütles mereväe ülem Jüri Saska.

Samas peavad kõik selle kalda riigid silma peal sellel, mida sõjalaevastikud siin teevad. Näiteks aastast 2018 on Eesti osanik Soome mereseiresüsteemis Navi Elektro.

"Mis puudutab Läänemere äärset seiret, sealhulgas ka tänased mitte-NATO liikmed, nendega on juba olnud pikka aega koostöö väga hea. Ja peaasjalikult on ta raames nimega SUCBAS, mis on Surveillance Cooperation Baltic Sea. Kõik riigid väljaarvatud Venemaa: Läänemere äärsed riigid pluss Ühendkuningriik," lausus Saska.

Kui Soome ja Rootsi saavad NATO täisliikmeks, osalevad nad ka NATO mereseires. Eelkõige on tegu andmemassi suurusega.

"Igal ajahetkel on umbes 3000 erinevat alust Läänemerel ja nende hulgast me selekteerime kahe käe sõrmedel, mis on igal ajahetkel huvitavad. Nende kogus või liikumissuund võib olla igal ajahetkel erinev, aga see on töömaht, millega me tegeleme," rääkis Saska.

Vene merevägi on Ukraina sõja ajal vähe kajastust leidnud. Põhjus – ilmselt on ukrainlased miine paigaldanud ja Vene laevastik hoidub Ukraina laevatõrjerakettide laskeulatusest, ütleS Saska.

Ukraina sõja ajal pole siinses merepildis muudatusi, mis peaks meid valvsamaks muutma.

"Selleks tuleb igapäevaselt jälgida rutiini ja kui sellest rutiinist erinevaid tegevusi hakkab tulema liiga palju, siis see peaks tegema meid ärevaks. Laevad käivad kogu aeg. See, kas veetakse ja mida veetakse, see on vbla huvitav ja kuhupoole veetakse. Ma täna julgen öelda, et see on suhteliselt rutiinne," lausus Saska.

Venemaa Balti mere laevastikus on poolsada alust, mida on ka moderniseeritud, ütles Saska.