Narvale looks piiripunkti sulgemine palju väljakutseid

Sellest teatas Leningradi oblasti kuberner kohtumisel oblasti seadusandliku kogu liikmetega. Eestit pole eelseisvast piirangust teavitatud.

Eestiga piirneva oblasti kuberneri sõnul suletakse piiriliiklus kõigile sõidukitele eeloleva aasta kevad-suvel ja kahe aasta jooksul saavad Jaanilinnas piiri ületada vaid jalakäiad. Selle aja jooksul tegeleb Venemaa piiripunkti ümberehitustöödega. Eestile tuli see info üllatusena.

"Ametlikku informatsiooni Eesti vabariigile esiteks ei ole laekunud, me kindlasti küsime täiendavat informatsiooni Vene ametivõimudelt. Enesestmõistetavalt me peame arvestama sellega, et ükskõik millised, olgu ta inimeste, mingid muud liikumist puudutavad asjaolud, loomulikult Venemaa võib seda meie survestamiseks kasutada ja need otsused võivad tulla sõna otseses mõttes ka üleöö," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Käesoleval aastal ületas Narvas piiri enam kui 340 000 transpordivahendit. Narvale tooks piiri sulgemine suurt kahju.

"Muidugi mõjutab see Narva inimeste tööhõivet, Narva majandust, neid inimesi, kes töötavad logistikas, neid inimesi, kes töötavad autojuhtidena. Kui Narva seni oli selline transiidikoht, siis Narva kujuneb tupikuks siin Euroopa alguses. Kindlasti seab see Narvale uued väljakutsed," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Transpordifirma Narva Auto tegevus on täielikult seotud Venemaa-suunaliste vedudega. Tuleval aastal pääseksid Narva veokid Venemaale läbi Kagu-Eesti.

"Võib öelda, et see on löök allapoole vööd. Sisuliselt puudutab see kõiki Ida-Viru vedajaid ja kui kõik autod suunduvad Lõuna-Eestisse, tuleb sellest väga raske aeg," rääkis AS Narva Auto juhatuse esimees Nikolai Burdakov.

Jaanilinna piiripunkti renoveerimist kavandava ehitusettevõtte Rosgranstroi juht Vitali Muravjov ütles ERR-i raadiouudistele, et ilma piiriliiklust peatamata piiripunkti renoveerida ei saa ning Venemaa valitsuse otsus piiriliikluse sulgemisest peaks tulema lähiajal.