Kiisal kogunesid autode lumest välja tõmbajad

Kiisa lähedal kogunesid lumetormi ajal sõidukeid hangest välja tõmmanud autojuhid. Algatus 4x4 Help on juba aastaid olemas, kuid enne tänavust lumetormi käivitasid abilised netikeskkonna, mis õpetab hädasolijat end positsioneerima ning lähimat abilist kutsuma. Lumetorm Birgit tõi abiliste kogukonda arvukalt liitujaid. Ainus tingimus on neljaveolise sõiduki olemasolu ning juhtimisoskus.

Kõrnumaa karjääris Kiisa lähedal kogunes laupäeval esimest korda 4x4 abimeeste vägi. 30 autot Sakust Kiilini rivistasid end kruusaküngastele. Siduri hais oli õhus. Vahetati kogemusi möödunust ja räägiti ohutusest.

"Esialgu oli vajadus küll minul, et mind aidatakse. Sealt edasi tuli mõte, et peaks teisi samamoodi aitama ja nii see 4x4 Help sündiski. Ilmselt on see midagi sarnast, nagu vabatahtlikud päästjad käivad istumas oma vahetusi ja inimesi lihtsalt aitamas saamata seal praktiliselt üldse palka," ütles Margo Hanni.

"Birgiti tormi hommikul hakkasime vallamajas kaarti ehitama. Lõunaks saime selle tööle ja need mehed ja autod sinna peale. See kaart töötas. Ma ise istusin nagu operaator kogu õhtu ja öö, saatsime mehi välja, kõik olid ühes inforuumis. Sai nii liinibusse kui ka kümme rekat ja lugematul arvul väikesi autosid välja tõmmata," meenutas Saku abivallavanem Tanel Ots.

"Teiste aitamises on vaja natuke ohutustehnikat ja teadmisi. Et ei teeks seda asja hullemaks. Autot välja tõmmates võib auto veel sügavamale kinni ajada või võib minna köis katki, lõhkuda teist autot või enda autot või võivad ka inimesed viga saada," lausus Hanni.

Abiks on kõik neliveolised. Juhid hindavad aga kõrgelt vana kooli autosid – on töökindlamad. Karjääris oli ka näha veidi auto- ning militaarajalugu – Vene Zil ja austria Steyr.

"ZIL 131, analooge mitteomav Vene tehnika. Kus kuueliitrisest mootorist on välja suudetud imeda kõigest 110 kilovatti. Ehk natuke vähem kui mu sõiduautol. Põhiliselt on siin tugev vints, mida saab kasutada. Päris tädi Maali Dacia Dusterit hangest välja tõmbama ei lähe. Kui midagi tõsisemat on, kutsutakse mind ka appi," ütles Toomas Pannal.

"Sellel sillad jäigad ei ole. Kõik on sõltumatu. Keskel on suur toru, kus on peidetud kõik võllid, kardaanid. See on väga eriline – võrreldes teiste autodega see ei oma raami," ütles tehniline konsultant Valeri Vetšerkovski.

Abilised kutsutavad kasutama telefoniäppi 4x4 help.eu. See õpetab telefonis oma asukohta ja lähima abilise asukohta määrama ning appi kutsuma. Abi on tasuta.