Toyota juht kahtleb, et autoäris kuulub tulevik ainult elektrisõidukitele

Jaapani autofirma Toyota juht Akio Toyoda avaldas kahtlust, et autotööstuses kuulub tulevik ainult elektriautodele. Toyoda sõnul on elektrisõidukid hübriidide ja vesinikkütusega autode kõrval ainult üks variant.

Autofirmad teevad suuri investeeringuid elektrisõidukite arendamisse. Autotöösturid muretsevad aga, et tarbijad ei jaksa krõbeda hinna tõttu elektrisõidukeid osta, vahendas The Wall Street Journal.

"Autotööstusega seotud inimesed on suures osas vaikiv enamus. See vaikne enamus mõtleb, kas elektrisõidukid on tõesti ainukene võimalus. Kuid need inimesed arvavad, et see on trend ja nad ei saa oma kahtlusi kõva häälega välja öelda," ütles Toyoda.

Toyota jätkab hübriidsõidukite arendamist, samuti arendab firma vesinikul töötavaid sõidukeid.

"Pole veel selge, milline on õige lahendus, me ei tohiks piirduda ainult ühe võimalusega," ütles Toyoda.

Analüüsifirma J.D. Power teatel on elektrisõidukite turuosa USA-s viimase paari aasta jooksul järsult tõusnud. Oktoobri seisuga oli elektrisõidukite turuosa 6,5 protsenti. Elektrisõidukite müük kasvab aga kõige kiiremini California osariigis, kus tarbijad on rohkem valmis muutusteks.

"Rannikualad elektristuvad palju kiiremini kui sisemaa," ütles Volvo juht Jim Rowan.

Toyoda skeptilisust elektriautode tuleviku suhtes jagavad ka teised Jaapani autotöösturid. Mazda juhid muretsevad, elektrisõidukite akud on liiga kallid, et need suudaksid asendada sisepõlemismootoreid.