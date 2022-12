Apteekides on otsas palavikku alandavad siirupid ja mitmed antibiootikumid

Eesti lapsi on tabanud viimase kümne aasta kõrgeim haigestumus grippi ja muudesse ülemiste hingamisteede haigustesse, aga palavikku alandavaid siirupeid pole apteekidest enam saada. Samuti on otsas gripi kiirtestid ja mitmed antibiootikumid.

Perearst Eero Merilind postitas oma Facebooki lehele õpetuse, kuidas lapsel kõrget palavikku ilma ravimiteta alla saada, sest lasteannuses ibuprofeeni ja paratsetamooli on tabanud tarneraskused ja neid pole apteekidest võimalik osta.

"Praegu me oleme olukorras, kus arstidel on väga raske ravida. On gripihooaeg, viirused möllavad, aga ei ole ravimeid. Ei ole palavikku alandavaid ravimeid, antibiootikumidega raskusi, ei ole silmapõletiku ravimeid. Tarneraskused on Eestis väga suured," lausus Merilind.

"Ma ei mäleta, et meil oleks varem Eestis olnud nii keerulisi probleeme, et meil ei ole elementaarravimeid," lisas ta.

"Kahjuks pean ütlema, et siirupeid meil ei olegi täna, mitte midagi. Ei paratsetamooli ega ibuprofeeni siirupit. Küünlaid küll on," ütles Tallinna Vilde apteegi proviisor Karin Alamaa.

Samuti on otsas gripi kiirtestid, sest kõik apteegid pole neid endale müüki varunudki.

Proviisor Alamaa ütles, et siirupeid nemad ei tee.

"Kui väike patsient ei saa võetud tabletti, siis tabletist on võimalik pulber teha. Ja pulbrit kaaluda täpselt õige kogus valmis. Aga need siirupid... see on hoopis teistsugune tehnoloogia. Vaevalt see laps seda lahust, mis apteegis tehakse, üldse tahaks, sest see on sama mõru kui tablett," lausus Alamaa.

"Covidi-aastatel oli üldiselt nakkushaiguste levik oluliselt madalam kui varasematel perioodidel. Mahud vähenesid ja selle võrra võtsid ka tootjad oma planeeritavaid mahtusid vähemaks. Nüüd on tavapärane aasta nakkushaiguste leviku osas, mahud on taas tõusnud, aga see on tekitanud tarneprobleeme," lausus ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius.

Teise osa probleemist jätab Laius avamata – nimelt on Euroopas nii hinnareeglite kui ka muude regulatsioonide tõttu ravimitootmine praktiliselt ära kadunud. Ning Aasia ja India suured tehased ei saada oma toodangut Euroopasse, kui endalgi kitsas käes.

"Siin on roll kahtlemata kõigil osapooltel, kes ravimiturul toimetavad. Tootjad eelkõige peavad planeerima, et nende tootmismahud kataksid vajadust, ka muutuvates tingimustes. Hulgimüüjatel on teatav laovaru enamikest vajalikest ravimitest olemas, apteekides on teatav varu," ütles Laius.

Kuigi gripihooaeg ei pruugi olla veel oma haripunktigi saavutanud, siis kiiret lahendust palavikualandajate tarneraskusele oodata pole.

"Tootjad on meile öelnud, et järgmised tarned võiksid toimuda järgmise aasta jaanuaris-veebruaris. Loodame saada vahepeal ka müügiloata ravimit, mida oleme ka eraldi lubanud vahepeal Eestisse tuua. See ka, samamoodi, peaks meile uuel aastal apteekidesse jõudma," lausus Laius.